Pese al empate contra Suiza, Qatar estira su crisis en el Mundial 2026 con racha alarmante

Resulta difícil graficar cuál es la sensación de Qatar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Si bien todos sus futbolistas se retiraron del campo de juego con una sonrisa por haber rescatado una unidad en la última acción del juego ante Suiza, sus números son preocupantes. ¿El motivo? El equipo anfitrión de la cita máxima anterior sigue sin encontrar el rumbo, acumulando siete presentaciones sin conseguir una victoria. Lo único favorable es que consiguió el primer punto en la historia de los mundiales.

Los números que condenan a Qatar

El empate de este sábado es solo la punta del iceberg de un problema estructural que va más allá de estos 90 minutos de acción. En caso de analizar el contexto actual, no solo está fallando en la obtención de los tres puntos, sino que ha perdido la capacidad de cerrar los encuentros cuando tiene la ventaja, evidenciando una fragilidad defensiva que le ha costado caro.

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La crisis de resultados no es un hecho aislado, sino una tendencia que se ha vuelto una constante, privando al equipo de sumar la confianza necesaria para competir de igual a igual en la máxima élite mundial. Para los especialistas, la falta de gol y la inestabilidad anímica son los factores que explican este presente.

Con este nuevo tropiezo, los números son contundentes: la racha de partidos sin ganar se ha vuelto alarmante, y las posibilidades de revertir esta imagen en los próximos compromisos se reducen drásticamente en caso de conservar el nivel expuesto ante los europeos.

|X: Qatar

Crónica del partido de Suiza vs Qatar

Suiza se había puesto en ventaja en el primer tiempo a través de un penal del delantero Breel Embolo, mientras que los cataríes llegaron a la igualdad a través del defensor Boualem Khoukhi.

Luego de un disputado inicio, en el que ambas selecciones tuvieron buenas chances para abrir el marcador, el árbitro hondureño Saíd Martínez cobró penal para Suiza por una falta en el área chica del arquero catarí Mahmoud Abunada sobre el mediocampista Remo Freuler.

A partir de allí, los jugadores suizos crecieron en confianza y generaron muchísimas oportunidades antes de que finalizara la primera mitad, pero sufrieron la falta de eficacia y no pudieron estirar la ventaja. Así fue como terminó pagando muy caro todas las chances desaprovechadas, ya que Qatar lo igualó contra todo pronóstico a los 50 minutos del complemento con un tremendo cabezazo de Khoukhi.