¡Todo o nada! Fecha y horario del México vs Italia en el Clásico Mundial de Beisbol

Se trata, sin duda, de uno de los juegos que más expectación ha causado en las últimas horas dentro del Clásico Mundial de Beisbol. El Grupo B de este evento presentará un duelo realmente atractivo entre la Selección de México y el combinado de Italia. ¿Quieres saber más al respecto?

La Selección Nacional de México llega a este compromiso luego de derrotar por 8-2 a la Gran Bretaña y vencer a Brasil por 16-0, aunque también con una derrota frente a Estados Unidos. Italia, por su parte, sumó las mismas victorias ante los británicos y los cariocas, sorprendiendo además con un triunfo histórico ante las Barras y las Estrellas.

¿Cuándo y dónde será el juego entre la Selección de México e Italia?

Con una marca de 2-1, el juego entre México e Italia será de vida o muerte para ambas instituciones en sus deseos de acceder a la siguiente ronda del Clásico Mundial de Beisbol mediante el segundo lugar del Grupo B, esto considerando que el liderato lo mantienen los italianos.

Bajo este contexto, cabe decir que el juego entre la Selección Mexicana y el combinado de Italia se llevará a cabo este miércoles 11 de marzo; es decir, dos días después del último duelo ante Estados Unidos. El mismo se programó a las 17:00 horas, tiempo centro de México, en el Daikin Park de Houston, Texas.

Cabe mencionar que Italia ha logrado mantenerse como una de las selecciones más interesantes desde la última edición del Clásico Mundial de Beisbol, misma en donde logró colarse hasta los cuartos de final. Ante ello, se vislumbra un partido por demás complicado para el cuadro nacional en sus deseos de acceder a la siguiente ronda.

¿Cómo le fue a México en la última edición del Clásico Mundial de Beisbol?

La intención de la Selección de México es igualar o, incluso, superar lo hecho en la última edición del Clásico Mundial de Beisbol 2023. En aquella ocasión, el cuadro nacional llegó a la instancia semifinal y estuvo cerca de eliminar a Japón, país que a la postre se quedaría con el campeonato.

