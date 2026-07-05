Fecha y horario del México vs Inglaterra, cuarto juego de los cuartos de final del Mundial 2026

Día especial para el futbol mexicano y con un aura que pocas veces rodea a nuestro balompié; día de octavos de final en una Copa del Mundo. La Selección Mexicana de Futbol enfrentará a su similar de Inglaterra en busca de amarrar un boleto a la siguiente ronda y pasar a la historia como una de las mejores participaciones en toda su historia en la justa veraniega. Del otro lado, estará un combinado que ya sabe lo que es ser monarca del mundo, sin embargo, el futbol no le ha sonreído de la misma forma en poco más de 50 años.

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Como ya es costumbre, TV Azteca Deportes tendrá este partidazo entre la Selección Mexicana e Inglaterra de este domingo 5 de julio con un previo desde las 5:30 pm para arrancar con las acciones desde el Estadio Ciudad de México a las 6:00 pm. Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com serán las plataformas por las que podrás disfrutar totalmente EN VIVO y GRATIS este cotejo con el mejor equipo de transmisión deportiva encabezada por Christian Martinoli y Luis García.

Octavos de final del Mundial 2026

Sábado, 4 de julio 2026



Partido 89 – 15:00 - Paraguay 0-1 Francia - Estadio Filadelfia

Partido 90 – 11:00 - Canadá 0-3 Marruecos - Estadio Houston

Domingo, 5 de julio 2026

Partido 91 – 14:00 - Brasil v Noruega - Estadio Nueva York Nueva Jersey

Partido 92 – 18:00 - México v Inglaterra - Estadio Ciudad de México

Lunes, 6 de julio 2026