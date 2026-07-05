Llegó como figura para el Apertura 2025, pero ahora saldría de Rayados tras apenas dos torneos

Santiago Mele llegó a Rayados de Monterrey como una apuesta fuerte para reforzar el arco de cara al Apertura 2025. Sin embargo, su etapa en el club regiomontano podría terminar mucho antes de lo esperado.

El portero uruguayo, que fue presentado por Monterrey en junio de 2025 con contrato hasta 2029, tendría encaminada su salida del equipo tras apenas dos torneos en la Liga BBVA MX. De acuerdo con reportes recientes, Matías Almeyda no lo tendría contemplado para el Apertura 2026, situación que abre la puerta a una transferencia en este mercado.

El caso llama la atención porque Mele llegó procedente de Junior de Barranquilla en una transferencia definitiva y fue registrado por Rayados para disputar el Mundial de Clubes de la FIFA 2025. En ese momento, el arquero aterrizó como un fichaje importante para competir por la titularidad en una plantilla con altas exigencias.

Santiago Mele, jugador de Rayados

Santiago Mele saldría de Rayados para el Apertura 2026

La situación de Santiago Mele cambió con el paso de los meses. Aunque inició su etapa en Monterrey con cartel de refuerzo estelar, perdió terreno en la competencia interna y su continuidad comenzó a quedar en duda desde el Clausura 2026.

Según diversos reportes, el arquero no entra en los planes del ‘Pelado’ Almeyda tras el regreso de Esteban Andrada, por lo que Rayados ya analiza su salida. El mismo reporte señala que Independiente de Avellaneda y Colo Colo aparecen como dos clubes interesados en quedarse con el guardameta uruguayo.

TE PUEDE INTERESAR:



El escenario no es completamente nuevo. En enero de 2026, distintos reportes revelaron que Mele ya había pedido salir de Rayados por su falta de minutos, aunque en ese momento la directiva no habría aceptado desprenderse de él.

Independiente y Colo Colo buscan a Santiago Mele

El destino de Santiago Mele podría estar en Sudamérica. Independiente aparece como uno de los clubes que más ha avanzado por el portero. De acuerdo con distintos medios argentinos, el equipo de Avellaneda inició conversaciones por el arquero y lo considera una prioridad para reforzar la posición.

Colo Colo también se mantiene atento. Reportes desde Chile colocan al equipo dirigido por Fernando Ortiz como otro de los interesados en sumar al arquero de Rayados, aunque la operación todavía no aparece cerrada de manera oficial.

Para Monterrey, la salida de Mele también tendría sentido desde la conformación del plantel. El regreso de Andrada y la necesidad de liberar espacio en la plantilla colocan al uruguayo en una posición complicada rumbo al nuevo torneo. Posta Deportes informó que el arquero aparece entre los transferibles y que su contrato sigue vigente hasta 2029.