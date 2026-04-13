Santiago Baños tendría un pie fuera de Club América y este es el otro equipo de la Liga BBVA MX que lo ficharía

El ciclo de Santiago Baños en el Nido de Coapa parece estar llegando a su fin tras casi una década de gestión. Aunque el directivo busca cerrar su etapa con algún trofeo más, los rumores sobre que sería la pieza que saldría de Club América cobran fuerza, especialmente porque trascendió que otro equipo de la Liga BBVA MX lo quiere fichar para encabezar su proyecto.

Mientras un jugador del América se iría tras el Clausura 2026, el destino que se perfila para el actual presidente deportivo azulcrema es el Club de Futbol Monterrey. Según reportes, Rayados busca una reestructuración tras el cambio de entrenador (Nicolás Sanchez por Domènec Torrent). Parece que Baños es el candidato principal para tomar las riendas en la Sultana del Norte.

La información surgida de diferentes reportes sugiere que ya hubo charlas y negociaciones entre la directiva regiomontana y el directivo están avanzadas. Baños llegaría con el visto bueno de las altas esferas, buscando replicar el éxito institucional que ha tenido en el Nido de Coapa. Su salida marcaría un hito, tras haber sido parte de una de las épocas más ganadoras.

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La estructura de trabajo que tendría Santiago Baños en Rayados de Monterrey

En Monterrey, Baños asumiría un rol con mayor poder adquisitivo y jerarquía administrativa. Se espera que su gestión trabaje de cerca con el actual cuerpo técnico, analizando la continuidad de los procesos actuales. Además, contaría con un salario superior, buscando mejorar los resultados tras la gestión del "Tato" Noriega.

André Jardine y Santiago Baños tendrían decisiones diferentes en América

Mientras Baños prepara su salida, la directiva azulcrema ha comenzado a otorgar mayor protagonismo a André Jardine. El estratega brasileño cuenta con el respaldo total para influir directamente en la elección de refuerzos y la planificación de la plantilla, asegurando que se cumplan sus deseos.

Todos los títulos y logros de Santiago Baños en Club América

Desde mayo de 2017, Baños cosechó un palmarés envidiable: cuatro títulos de Liga MX (incluyendo el histórico tricampeonato), una Copa MX en 2019 y dos trofeos de Campeón de Campeones. La deuda pendiente sigue siendo la consagración en la Concacaf Champions Cup antes de su posible partida a Nuevo León.

