Fecha y Horario para ver el España vs Arabia Saudita, partido del Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

La Selección de España se enfrenta este domingo 21 de junio a su similar de Arabia Saudita en búsqueda de su primera victoria para ambos en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM y con la obligación de sumar puntos para avanzar primeros del Grupo E, luego de que tanto españoles como árabes empataran en sus partidos de presentación.

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Fecha y hora para ver el España vs Arabia Saudita

La Selección de España buscará sumar su primera victoria en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM luego de empatar ante Cabo Verde en su presentación y lo hará frente a unos árabes que sorprendieron en su juego frente a Uruguay.

El conjunto español se enfrenta a sus fantasmas ya que solo ha ganado tres partidos en Mundiales desde que fuera campeón del mundo en Sudáfrica 2010.

No te pierdas el partido entre España y Arabia Saudita este domingo 21 de junio en punto de las 10:00 horas, tiempo del centro de México y desde las 9:45 horas con la transmisión a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes con la narración de Christian Martinoli y el análisis de Luis García.

Una victoria podría meter a España de lleno en la competencia para calificar como primero de grupo y evitar medirse a las potencias en los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, mientras que Arabia Saudita quiere acceder de nueva cuenta a la ronda de Eliminación directa a la que no pasa desde Estados Unidos 1994.

España vs Arabia Saudita

Fecha: Domingo 21 de junio

Hora: 9:45

Transmisión: TV Azteca y Plataformas de Azteca Deportes

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