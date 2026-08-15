La Fecha y HORARIO para ver Rayados de Monterrey vs Juárez, juego de la jornada 4 de la Liga BBVA MX

Rayados de Monterrey está en su mejor momento luego de conseguir un boleto a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026. Ahora, el objetivo de Matías Almeyda y sus pupilos está en la Liga BBVA MX porque deberán enfrentar a los Bravos de Juárez en el marco de la jornada 4 del torneo Apertura 2026.

En el torneo local, los Rayados marchan quintos gracias a que suman seis puntos tras sus triunfos sobre Santos Laguna y Atlas. Por su parte, los Bravos de Juárez están en el fondo de la tabla ya que no han logrado sumar puntos en el presente torneo del futbol mexicano.

Además, los fronterizos se quedaron a nada de conseguir un boleto en la Leagues Cup bajo las instrucciones de Salvador Valero, que funge como entrenador interino del club tras el despido de Pedro Caixinha. Valero era el encargado del equipo Sub-21 de los Bravos y ahora tiene la misión de conseguir las primeras unidades del equipo en el Apertura 2026.

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¿A qué hora se juega el Rayados de Monterrey vs Juárez?

El partido entre Rayados de Monterrey y FC Juárez, correspondiente a la jornada 4 del Apertura 2026 se disputará este sábado 15 de agosto a las 7:10 p.m., tiempo del centro de México. El hombre encargado de impartir justicia será Luis Alfredo García Rodríguez mientras que los abanderados serán Sandra Elizabeth Ramírez Alemán y Mauricio Nieto Torres. El cuarto árbitro será Abraham de Jesús Quirarte Contreras.

Nos vemos este sábado en Casa.🔥🏟️ ¡EL MONTERREY NOS UNE!🔵⚪@HEB_Mexico pic.twitter.com/f3xgomGibX — Rayados (@Rayados) August 13, 2026

¿En dónde se juega el Rayados de Monterrey vs Juárez?

Rayados de Monterrey será local contra los Bravos de FC Juárez en la Jornada 4 del Apertura 2026 y recibirá al cuadro fronterizo en el Estadio BBVA. Dicho inmueble fue una de las tres sedes mexicanas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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