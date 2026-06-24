La FECHA y HORARIO para ver Sudáfrica vs Corea del Sur, partido de los rivales de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Mucho en juego el día de mañana miércoles 24 de junio en el Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La Selección Mexicana de Futbol ya aseguró el liderato del sector y podría hacerle la 'diablura' a Chequia si es que la vence para dejarla sin ninguna posibilidad de avanzar a la ronda de 16avos. A la misma hora, pero en Monterrey, Corea del Sur y Sudáfrica se verán las caras y el ganador se mete de lleno por un lugar en la siguiente fase.

Te puede interesar: OFICIAL: Colombia se clasifica a los 16vos de final del Mundial 2026

Todos los partidos de la tercera fecha de la justa mundialista del mismo grupo se jugarán a la misma hora, por lo que, el México vs Chequia y el Corea del Sur vs Sudáfrica serán simultáneos. Esto para evitar cualquier tipo de que los combinados nacionales ya sepan que resultado necesiten o en el peor de los casos, si ya no se juegan nada en su compromiso.



Corea del Sur vs Sudáfrica - Jueves 24 de junio a las 6:30 pm - Estadio Monterrey

México vs Chequia - Jueves 24 de junio a las 6:30 pm - Estadio Ciudad de México

Grupo A de la Copa Mundial 2026 tras dos fechas

México - 6 puntos Corea del Sur - 3 puntos Sudáfrica - un punto Chequia - un punto

México vs Chequia por TV Azteca Deportes

Tenemos una cita este miércoles 24 de junio en punto de las 6:30 pm para seguir la transmisión de TV Azteca Deportes por Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, la página de aztecadeportes.com y el canal de Azteca Deportes Network del choque entre la Selección Mexicana y el combinado europeo. Los dirigidos por Aguirre ya aseguraron el primer lugar, sin embargo querrán irse perfectos en la fase de grupos.

