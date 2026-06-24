La FECHA y HORARIO para ver Sudáfrica vs Corea del Sur, partido de los rivales de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Corea del Sur y Sudáfrica se jugarán su última carta en el Estadio Monterrey en busca de sacar las tres unidades para soñar con los 16avos de final del Mundial 2026.
Mucho en juego el día de mañana miércoles 24 de junio en el Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La Selección Mexicana de Futbol ya aseguró el liderato del sector y podría hacerle la 'diablura' a Chequia si es que la vence para dejarla sin ninguna posibilidad de avanzar a la ronda de 16avos. A la misma hora, pero en Monterrey, Corea del Sur y Sudáfrica se verán las caras y el ganador se mete de lleno por un lugar en la siguiente fase.
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Todos los partidos de la tercera fecha de la justa mundialista del mismo grupo se jugarán a la misma hora, por lo que, el México vs Chequia y el Corea del Sur vs Sudáfrica serán simultáneos. Esto para evitar cualquier tipo de que los combinados nacionales ya sepan que resultado necesiten o en el peor de los casos, si ya no se juegan nada en su compromiso.
- Corea del Sur vs Sudáfrica - Jueves 24 de junio a las 6:30 pm - Estadio Monterrey
- México vs Chequia - Jueves 24 de junio a las 6:30 pm - Estadio Ciudad de México
Grupo A de la Copa Mundial 2026 tras dos fechas
- México - 6 puntos
- Corea del Sur - 3 puntos
- Sudáfrica - un punto
- Chequia - un punto
México vs Chequia por TV Azteca Deportes
Tenemos una cita este miércoles 24 de junio en punto de las 6:30 pm para seguir la transmisión de TV Azteca Deportes por Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, la página de aztecadeportes.com y el canal de Azteca Deportes Network del choque entre la Selección Mexicana y el combinado europeo. Los dirigidos por Aguirre ya aseguraron el primer lugar, sin embargo querrán irse perfectos en la fase de grupos.