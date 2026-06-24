OFICIAL: Colombia se clasifica a los 16vos de final del Mundial 2026

La Selección de Colombia derrotó este martes 23 de junio a su similar de la República Democrática del Congo y aseguró su lugar en los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM a falta de un partido de la Fase de Grupos en donde se medirá ante la Portugal de Cristiano Ronaldo.

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Colombia califica a Dieciseisavos de Final del Mundial 2026

La Selección de Colombia sumó su segunda victoria en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras derrotar este martes a la República Democrática del Congo y asegurar su lugar en la siguiente ronda.

El cuadro cafetalero se presentó en esta Copa Mundial con una victoria contundente ante Uzbekistán de 3-1 y ha mantenido el paso al vencer por la mínima a la RD Congo en la cancha del Estadio Guadalajara.

El conjunto colombiano jugó propositivo todo el encuentro y con un ritmo trepidante; sin embargo, le costó abrir el marcador ante una gran actuación del guardameta Mpazi-Nzau que vendió cara la derrota.

Un gol de Daniel Muñoz en el minuto 76 sentenció el encuentro para los colombianos que no se conformaron con un gol y siguieron buscando la meta congoloña.

Colombia cerrará su actividad de la Fase de Grupos ante Portugal el próximo sábado 27 de junio en donde se definirá el primer lugar del Grupo.

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