Fecha y horario del Suiza vs Colombia, partido de octavos de final del Mundial 2026

Día crucial para Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, día de octavos de final. El cuadro canalero se verá las caras con su similar de Suiza en un choque de poder a poder desde Vancouver, Canadá. Ninguno de los dos combinados ha perdido en el presente certamen, sin embargo, uno de los dos caerá por primera vez en el torneo y el otro probará las mieles de estar entre los mejores ocho combinados de Norteamérica 2026.

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Será este martes 7 de julio cuando los pupilos de Néstor Lorenzo se vean las caras con los helvéticos en punto de las 2:00 pm (hora de la Ciudad de México). Duelo de pronóstico reservado entre dos muy potentes combinados que aunque no tienen tantos reflectores, pueden dar el susto a cualquier combinado. Ninguna de las dos sabe lo que es perder en Norteamérica 2026 y venderán muy cara su primera caída en Canadá.

Como ya es costumbre, TV Azteca Deportes está presente en los mejores eventos deportivos y por ello, tendremos la transmisión de este duelazo TOTALMENTE EN VIVO y GRATIS por la señal de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com este martes 7 de julio con un previo imperdible desde la 1:40 de la tarde.

Cuartos de final Mundial 2026 al momento

Jueves 9 de julio 2026

Francia vs Marruecos

14:00 CDMX — Estadio Boston (Gillette Stadium)

Viernes 10 de julio 2026

España vs Bélgica

13:00 CDMX — Estadio Los Ángeles (SoFi Stadium)



Sábado 11 de julio 2026