Selección nacional presenta DENUNCIA por racismo de su rival sudamericano

La eliminación de la Selección Nacional de Paraguay a manos de su similar de Francia sigue generando ruido, especialmente después de que una senadora paraguaya se expresara a través de su cuenta de X (antes Twiiter) con comentarios directos en contra de Kylian Mbappé que han sido tomados como racistas y por los que la Federación Francesa de Futbol se ha manifestado de inmediato.

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Francia se manifiesta en contra de senadora paraguaya por comentarios racistas en contra de Mbappé

La senadora paraguaya Celeste Amarilla escribió en sus redes sociales, luego de la derrota de Paraguay ante Francia, un mensaje en el que criticaba a Kylian Mbappé y donde lo llamó "camerunés colonizado", además de señalarlo de "resentido, rico nuevo, prepotente y feo".

"Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped… Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol", escribió Celeste Amarilla en su cuenta de X.

Estas palabras fueron condenadas de inmediato por la Federación Francesa de Futbol (FFF) que respondió este lunes asegurando que presentarán una denuncia formal ante la fiscalía por las declaraciones racistas de la senadora, además de proteger a su futbolista.

"Los comentarios racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla dirigidos a Kylian Mbappé son totalmente aberrantes e inaceptables. ¿Cómo se puede sostener un discurso de este tipo? Estos comentarios son delictivos y condenables. Deben ser perseguidos aquí como en cualquier otro lugar. La FFF presenta una denuncia ante el parquet con el fin de iniciar acciones judiciales", condenó la FFF.

COMMUNIQUÉ DE LA FFF :



Les propos racistes de la Sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla visant Kylian Mbappé sont totalement abjects et inacceptables. Comment peut-on tenir un tel discours ? Ces propos sont délictueux et condamnables. Ils doivent être poursuivis ici comme… pic.twitter.com/AMVDvfrrYD — FFF (@FFF) July 6, 2026

"La Federación brinda su total apoyo a su capitán, a sus jugadores y, de manera más general, a todas las víctimas de tales comentarios odiosos. Más que nunca, la FFF tiene la intención de luchar contra el racismo y toda forma de discriminación. Estos comentarios deshonran a quienes los emiten y a quienes los difunden. Los jugadores del Equipo de Francia representan a Francia, es nuestro país el que está siendo insultado", agregó la Federación.

Sin embargo, no fueron los únicos comentarios condenables de la senadora paraguaya ya que en otro mensaje se refirió al francés aun de peor manera tras negarle la mano al portero Orlando Gill luego del silbatazo final.

"Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el senado y no pasa nada", escribió la senadora en su cuenta personal.

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