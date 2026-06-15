¡Alemania es LÍDER! Así va el Grupo E del Mundial 2026 tras la Jornada 1

Se fue la primera fecha en el Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, sector que comparten Alemania, Costa de Marfil, Ecuador y Curazao.

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Dirigidos por Julian Nagelsmann, el conjunto de 'Die Mannschaft' lidera el Grupo E luego de haber goleado a Curazao por marcador de 7-1. Con goles de Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, doblete de Kai Havertz y tantos de Jamal Musítala, Nathaniel Brown y Deniz Undav, los alemanes le dieron la bienvenida a un cuadro nacional que ha debutado por primera vez en la historia de las Copas del Mundo. A pesar de ser su primer partido, en Curazao ya pasaron a la historia con el primer gol de Livano Comenencia.

En el otro encuentro para definir el sector, Costa de Marfil obtuvo los tres puntos tras vencer a Ecuador por marcador de 1-0 con un solitario gol de Amad Diallo al minuto 90 en Filadelfia.

Tras los partidos de este domingo 14 de junio, Alemania lidera el Grupo E por una amplia diferencia de goles. El segundo puesto es de la escuadra africana, el tercer lugar le pertenece a 'La Tri' y en el fondo se ubica Curazao.

Para la Fecha 2, Alemania se mide a Costa de Marfil en el Estadio de Toronto, encuentro a disputarse el sábado 20 de junio a las 14:00 horas. Por su parte, Ecuador y Curazao se enfrentan ese mismo día en el Estadio de Kansas City en punto de las 18:00 horas.

Partidos del Grupo E en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Jornada 1, domingo 14 de junio:

Alemania 7-1 Curazao

Costa de Marfil 1-0 Ecuador

Jornada 2, sábado 20 de junio:

Alemania vs Costa de Marfil - 14:00 Hrs.

Ecuador vs Curazao - 18:00 Hrs.

Jornada 3, jueves 25 de junio:

Curazao vs Costa de Marfil - 14:00 Hrs.

Ecuador vs Alemania - 14:00 Hrs.

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