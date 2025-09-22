Calendario de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20 | Fecha, horarios y rivales

La Selección Mexicana Sub-20 participará en el Mundial FIFA Sub-20 2025, que se celebra en Chile, el torneo inicia el 27 de septiembre y la final está programada para el 19 de octubre.

Los rivales que tendrá México en el Mundial sub 20

México está en el Grupo C del Mundial Sub-20, junto con Brasil, España y Marruecos. Son selecciones fuertes y por eso los expertos han catalogado al grupo, como el grupo de la muerte.

Horarios y rivales de México en el Mundial Sub 20

A continuación, te detallo el calendario de la fase de grupos, basado en información actualizada. Los horarios están en hora de México (CDT), salvo que se indique lo contrario.

Un torneo clave en el que Eduardo Arce tiene la tarea de que el equipo logre avanzar



Fecha: Domingo 28 de septiembre 2025

Partido: México vs Brasil

Hora (México): 17:00 horas tiempo del centro de México

Estadio: Estadio Nacional, Santiago

Fecha: Miércoles 1 de octubre 2025

Partido: México vs España

Hora: 14:00 horas tiempo del centro de México.

Estadio: Estadio Nacional, Santiago

Fecha: Sábado 4 de octubre 2025

Partido: México vs Marruecos

Hora: 17:00 horas tiempo del centro de México

Estadio: Estadio Nacional, Santiago

En caso de que México avance a Octavos de Final, su rival se conocería dependiendo del lugar en el que clasifique.

El formato del Mundial sub 20

México está en un grupo bastante complicado, pero tiene grandes posibilidades de avanzar a la fase de eliminatorias. Clasifican a Octavos de final los primeros dos lugares de cada grupo y los cuatro mejores terceros lugares, lo que le aumenta las posibilidades a la Selección Mexicana de avanzar.