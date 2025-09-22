Calendario de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20 | Fecha, horarios y rivales
Conoce las fechas, los horarios y los rivales que tendrá la Selección Mexicana Sub-20 en el Mundial que se disputará en Chile
La Selección Mexicana Sub-20 participará en el Mundial FIFA Sub-20 2025, que se celebra en Chile, el torneo inicia el 27 de septiembre y la final está programada para el 19 de octubre.
Los rivales que tendrá México en el Mundial sub 20
México está en el Grupo C del Mundial Sub-20, junto con Brasil, España y Marruecos. Son selecciones fuertes y por eso los expertos han catalogado al grupo, como el grupo de la muerte.
Horarios y rivales de México en el Mundial Sub 20
A continuación, te detallo el calendario de la fase de grupos, basado en información actualizada. Los horarios están en hora de México (CDT), salvo que se indique lo contrario.
- Fecha: Domingo 28 de septiembre 2025
- Partido: México vs Brasil
- Hora (México): 17:00 horas tiempo del centro de México
- Estadio: Estadio Nacional, Santiago
- Fecha: Miércoles 1 de octubre 2025
- Partido: México vs España
- Hora: 14:00 horas tiempo del centro de México.
- Estadio: Estadio Nacional, Santiago
- Fecha: Sábado 4 de octubre 2025
- Partido: México vs Marruecos
- Hora: 17:00 horas tiempo del centro de México
- Estadio: Estadio Nacional, Santiago
En caso de que México avance a Octavos de Final, su rival se conocería dependiendo del lugar en el que clasifique.
El formato del Mundial sub 20
México está en un grupo bastante complicado, pero tiene grandes posibilidades de avanzar a la fase de eliminatorias. Clasifican a Octavos de final los primeros dos lugares de cada grupo y los cuatro mejores terceros lugares, lo que le aumenta las posibilidades a la Selección Mexicana de avanzar.