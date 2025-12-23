Esta es la FECHA en que Miguel Borja podría llegar a Cruz Azul

A falta de un anuncio oficial de parte de la directiva, todo haría indicar que Cruz Azul ya tendría su primer refuerzo. Se trata del centro delantero colombiano Miguel Borja, quien llegaría del futbol argentino luego del último paso que tuvo con River Plate y después de ser habitual en su selección en los últimos años.

Faravelli renueva con Cruz Azul: se queda en Cruz Azul hasta 2026

Miguel Borja se desvinculó de River Plate, por lo que su llegada a Cruz Azul sería a coste cero, motivo por el cuál el club únicamente tendría que acordar los términos de su contrato. En ese sentido, se ha dado a conocer el día en que el colombiano arribaría a la CDMX para ponerse a disposición de Nicolás Larcamón.

¿Cuándo llegaría Miguel Borja a la CDMX para entrenar con Cruz Azul?

Según detalla el periodista argentino César Luis Merlo, una vez que se confirme su llegada oficial a La Noria el atacante sudamericano viajará a la Ciudad de México para ponerse a disposición de su nuevo equipo. La idea es que el atacante esté en el país entre el 26 y el 28 de diciembre.

Se espera, entonces, que Miguel Borja realice y cumpla con los exámenes médicos correspondientes para, posteriormente, firmar su contrato y presentarse con sus compañeros para que se pueda integrar a la pretemporada del club, esto a fin de que esté a tope físico para el inicio del Clausura 2026.

Cabe mencionar que, además de Cruz Azul, Miguel Borja fue buscado por Boca Juniors, rival directo de River Plate. No obstante, el colombiano se habría decantado por los celestes por el nivel que tiene la Liga BBVA MX, así como por su deseo de volver a la Selección con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Cuántos goles marcó Miguel Borja con River Plate?

Después del paso que tuvo por equipos en Italia, Colombia y Brasil, Miguel Borja recayó en River Plate para ser uno de los delanteros más importantes que el club ha tenido en los últimos años. Y es que, en 159 compromisos, el atacante de 32 años sumó 62 anotaciones y 10 pases a gol.