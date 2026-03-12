logo deportes horizontal
Fecha y HORA EXACTA para saber si Cristiano Ronaldo será convocado en el México vs Portugal, previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La fecha y hora exacta en la que Roberto Martínez dará a conocer la convocatoria de Portugal para enfrentar a México y si Cristiano Ronaldo podrá ser convocado

Cristiano Ronaldo, delantero de Portugal

Escrito por: Iván Vilchis

Sigue en duda si Cristiano Ronaldo será convocado para el encuentro amistos de México vs Portugal previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 pues el futbolistas sufrió una lesión de la cual no han dado a conocer la gravedad.

La fecha en que Portugal va anunciar su convocatoria vs México

El medio record de portugal informó en su sitio web que el entrenador de la Selección Lusitana, Roberto Martínez, anunciará la lista de convocados para el encuentro el siguiente viernes 20 de marzo del 2026.

Esa será la fecha exacta en la que se conocerá si CR7 podrá viajar a México. Aunque, podría darse a conocer desde antes si es que el jugador, la selección o su equipo dan a conocer su lesión o como va en su recuperación.

La hora en la que darán a conocer la noticia es en punto de las 6:30 am tiempo del centro de México pues el entrenador tendrá una conferencia de prensa a las 12:30 horas tiempo en la Ciudad del Fútbol de Oeiras.

La fecha en la que se enfrentan México vs Portugal

El enfrentamtieno de México vs Portugal será el siguiente 28 de marzo del 2026 en el Estadio Banorte de Ciudad de México. El encuentro se va a disputar en punto de las 19:00 horas tiempo del centro de México.

¿Qué se sabe de la lesión de Cristiano Ronaldo?

Por el momento, el entrenador del Al-Nassr informó en conferencia de prensa que Cristiano Ronaldo necesita descanso, pero que viajó a España para poder recibir un tratamiento con un fisioterapeuta personal.

“Necesitará descanso y recuperación. Cristiano viajará a España para recibir tratamiento, al igual que otros jugadores lesionados. Necesitará tratamiento con su fisioterapeuta personal. Esperamos que regrese pronto para ayudar al equipo”
Palabras del DT del Al-Nassr

