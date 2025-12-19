FECHA y HORA para ver la pelea de Jake Paul vs Anthony Joshua de peso completo realizada en Miami

La pelea de peso completo entre Jake Paul y Anthony Joshua, denominada “Judgment Day”, se celebra este viernes 19 de diciembre de 2025 en el Kaseya Center de Miami, Florida, en un evento que ha generado gran expectativa tanto dentro como fuera del ámbito tradicional del boxeo.

El combate estelar está previsto para iniciar alrededor de las 9:30 de la noche, tiempo del Centro de México, aunque el horario podría modificarse dependiendo de la duración de los enfrentamientos previos que conforman la cartelera principal.

La función podrá seguirse en exclusiva a nivel mundial a través de Netflix, sin costo adicional para suscriptores, consolidando la apuesta de la plataforma por eventos deportivos de alto impacto. El duelo se disputará bajo reglas profesionales de peso pesado, pactado a ocho asaltos de tres minutos, con el uso de guantes de 10 onzas.

Durante el pesaje oficial, Anthony Joshua registró 243 libras (110 kilogramos), mientras que Jake Paul marcó 216 libras (98 kilogramos), reflejando la diferencia física entre ambos contendientes de cara a la pelea.

Además del choque estelar, la velada incluye combates atractivos, entre ellos la defensa de los títulos mundiales súper pluma IBF y WBO por parte de Alycia Baumgardner frente a Lela Beaudoin, así como la revancha entre Anderson Silva y Tyron Woodley en peso crucero, y el duelo de peso pluma entre Jahmal Harvey y Kevin Cervantes.

Con una cartelera cargada de nombres reconocidos y un formato de transmisión innovador, “Judgment Day” apunta a convertirse en una de las funciones más comentadas del año. El evento arranca a las 7:00 PM (CDMX) y promete una noche de alto impacto mediático, solo por Netflix.