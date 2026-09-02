Fecha y Horario del Toluca vs León, partido de Semifinales de la Leagues Cup 2026
Conoce la fecha y el horario en el que se va a disputar la Semifinal entre Toluca vs León de la Leagues Cup 2026
Se van a disputar las Semifinales de la Leagues Cup 2026 y te traemos todos los detalles que necesitas saber para poder ver el Toluca vs León.
Fecha y Horario Toluca vs León
El partido Toluca vs León, correspondiente a las Semifinales de la Leagues Cup 2026 se disputará este miércoles 2 de septiembre de 2026 en punto de las 19:00 horas del tiempo del centro de México, en el Estadio Shell Energy Stadium de Houston, Texas.
- Toluca vs León
- Fecha: miércoles 2 de septiembre de 2026
- Hora: 19:00 horas del tiempo del centro de México
- Lugar: Estadio Shell Energy Stadium de Houston, Texas
El ganador avanzará a la final que se jugará el domingo 6 de septiembre. El segundo finalista saldrá del partido América vs Rayados de Monterrey.
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— Leagues Cup (@LeaguesCup) August 28, 2026
Así llegan Toluca y León
Toluca y León llegaron a semifinales después de superar la Fase Uno y los cuartos de final con autoridad. La Fiera fue el líder invicto, luego de que disputó tres partidos, ganó los tres, anotó seis goles y recibió tres, sumando nueve puntos. Para los Cuartos de Final, se enfrentó y goleó 3-0 al Real Salt Lake con un doblete de Díber Cambindo y un tanto de Sebastián Vegas para conseguir su pase a los últimos cuatro equipos finalistas
El mejor plan para el miércoles: la semi de la @LeaguesCup 👹— Toluca FC (@TolucaFC) September 1, 2026
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Por su parte, Toluca clasificó en el tercer lugar de la tabla al tener solo seis puntos tras dos victorias y una derrota. En Cuartos de Final, el pasado 26 de agosto, los dirigidos por Antonio Mohamed vencieron 2-0 al Austin FC.
Ambos conjuntos llegan con buen momento, León exhibe un estilo intenso y ofensivo, mientras que Toluca combina solidez defensiva con capacidad de definición.