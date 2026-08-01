Fecha y HORARIO para ver América vs Santos Laguna, partido de la jornada 3 del Apertura 2026

La actividad del Apertura 2026 continua con los últimos partidos de la Jornada 3 y la actividad dominical comenzará con el duelo entre América y Santos Laguna en el Estadio Banorte. Después de esta semana, la Liga BBVA MX entrará en un parón de dos semanas para que los equipos puedan disputar la Leagues Cup en la que enfrentar a los participantes de la MLS.

Las Águilas, dirigidas por Guillermo Almada, marchan en la sexta posición con cuatro puntos luego de vencer a Gallos Blancos de Querétaro y de empatar con los Potros de Hierro del Atlante. Por su parte, el equipo de Torreón, que es gestionado por Renato Paiva, ocupa el penúltimo lugar de la tabla ya que no ha logrado sumar puntos tras sus descalabros ante Monterrey y Atlas.

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J3 ⚔️ América vs. Santos Laguna

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Horario del América vs Santos Laguna de la Jornada 3 del Apertura 2026

El partido entre América y Santos Laguna se disputará el domingo 2 de agosto a las 5:00 p.m. en el Estadio Banorte, uno de los inmuebles que fue sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Víctor Alfonso Cáceres Hernández será el árbitro central para el duelo entre águilas y laguneros y estará acompañado por los abanderados Enrique Isaac Bustos Díaz y Jesús Aarón Gómez Ruíz. El cuarto árbitro será Luis Alfredo García Rodríguez.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en el Clausura 2026 y el duelo acabó empatado 1-1 con goles de Alexis Gutiérrez y Cristián Dájome. Lo que hace complicado el duelo para Santos es que no han logrado ganar ninguno de los últimos 10 duelos. De esos compromisos, seis han acabado en victoria americanista y los otros cuatro quedaron empatados.

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