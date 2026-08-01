Atlante prepara a su fichaje estrella: la fecha en la que debutaría David Ospina

David Ospina siguió los pasos de Keylor Navas y arribó a la Liga BBVA MX como refuerzo bomba de Atlante en su regreso a Primera División, donde Vozinha podría jugar, según los rumores que corrieron en las últimas horas. El colombiano ya fue presentado con los Potros y ya habría fecha en la que debutaría.

Ospina ya aparece en la página oficial de la Liga BBVA MX y utilizará el dorsal 26, por lo que ya está disponible para ver minutos en la jornada 3, cuando Atlante visite a Cruz Azul este sábado 1 de agosto a las 9 de la noche en el Estadio Azteca (ahora Banorte), partido que puedes seguir minuto a minuto a través del portal web de Azteca Deportes.

El colombiano está disponible para el partido contra Cruz Azul.|Atlante FC

El último juego de David Ospina

El exportero de Arsenal llegó a México tras su paso por el Atlético Nacional, equipo con el que disputó su último partido el 23 de mayo de este año, para después unirse a la selección de su país para acudir a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Pese a la gran trayectoria, el arquero de 37 años fue suplente en la justa mundialista, ya que el titular fue Camilo Vargas, bicampeón con Atlas. Por lo anterior, el colombiano suma poco más de 2 meses de inactividad. No obstante, desde hace poco más de una semana entrena al parejo de sus compañeros.

David estará disponible en el partido ante Cruz Azul, aunque se desconoce si Miguel Herrera lo utilice o lo guarde para encarar la Leagues Cup 2026, torneo que inicia la primera semana de agosto.

La trayectoria de Ospina

El portero de 37 años es un jugador de talla internacional, ya que jugó en los clubes más grandes del mundo, como lo fueron Arsenal de Inglaterra y Napoli de Italia. También jugó para el Niza de Francia y le tocó ser compañero de Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr, para después regresar al equipo que lo vio nacer, Atlético Nacional.