La única condición que puso Henry Martín para dejar Club América y no tiene que ver con su salario

Henry Martín llegó a pensar que podía terminar su etapa con Club América —que recupera a un tricampeón— durante el actual mercado de fichajes. Después de un Clausura 2026 complicado en el plano individual, el capitán azulcrema consideró la posibilidad de salir. Sin embargo, para el delantero hay una condición indispensable antes de despedirse de Coapa.

Con el paso de los años, Henry Martín se convirtió en uno de los referentes de Club América. El delantero ocupa el cuarto lugar entre los máximos goleadores en la historia de la institución y decidió mantenerse para competir por un lugar en el plantel de Guillermo Almada, que tomó una curiosa decisión.

|MEXSPORT

La condición de Henry Martín para salir de Club América

Según reportes previos, el atacante creía que su ciclo en el conjunto azulcrema podía concluir al finalizar el Clausura 2026. Sin embargo, si esa salida se concretaba, quería irse bajo una condición: dejar dinero en las arcas del América.

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La intención de Henry Martín era que Club América recibiera dinero por su transferencia, en lugar de marcharse como agente libre. El delantero consideraba que esa sería una forma de agradecer al club por los años que vivió en la institución.

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Henry Martín seguirá en el América en el Apertura 2026

El movimiento nunca se concretó y el delantero de 33 años permaneció en el plantel. Al tener contrato vigente, continuará peleando por un lugar en el esquema de Guillermo Almada durante el Apertura 2026.

La continuidad del capitán también responde a la confianza de la directiva y del cuerpo técnico, que siguen considerándolo una pieza importante por su experiencia y liderazgo dentro del vestidor.

¿Cuánto tiempo le queda de contrato a Henry Martín?

El delantero renovó su contrato con Club América en 2024 por tres temporadas. Eso significa que el vínculo de Henry Martín con la institución se extiende hasta el verano de 2027. Es decir, podría negociar gratis con otro equipo a finales de 2026.

|Crédito: Instagram/@henrymartinm

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Salvo un cambio de escenario en los próximos mercados, el atacante continuará defendiendo la playera azulcrema. Si en algún momento llega una transferencia, su prioridad seguirá siendo que el club obtenga un beneficio económico.

