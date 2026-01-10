Fecha y Horario: ¿A qué hora ver el Chivas vs Pachuca de la Jornada 1 del Clausura 2026?

Las Chivas debutan este sábado 10 de enero en el torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y se enfrentan al Pachuca en compromiso de la Jornada 1 a disputarse en la cancha del Estadio Akron de Guadalajara, siendo este uno de los duelos más atractivos de la fecha inaugural.

Hora exacta en la que empieza el Chivas vs Pachuca

El duelo entre las Chivas y el Pachuca de la Jornada 1 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX arrancará a las 17:07 horas este sábado 10 de enero en la cancha del Estadio Akron de Guadalajara.

El Rebaño Sagrado buscará comenzar con el pie derecho su camino en este nuevo certamen que además marcará una década sin conquistar el campeonato de la Liga BBVA MX, por lo que la exigencia comienza a ser máxima.

Para terminar con la sequía, las Chivas se han reforzado con delanteros de renombre y probados en el balompié nacional como Ángel Sepúlveda, además de la incorporación de un refuerzo de la MLS como Brian Gutiérrez.

Además, el Guadalajara se encuentra en una fase de reestructuración tras darle salida a jugadores como Alan Pulido, Chicharito Hernández y Teun Wilke para darle cabida a nuevos talentos que buscarán responder en la cancha.

Además del compromiso entre Chivas y Pachuca, este sábado también se disputarán tres juegos más de la Jornada 1 con León enfrentándose a Cruz Azul, Santos Laguna recibiendo a Necaxa en la cancha del Estadio TSM de Torreón y cerrando la actividad sabatina el Rayados de Monterrey ante el Toluca en el Estadio BBVA.

