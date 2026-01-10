Partidos de HOY sábado 10 de enero de la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

La actividad de la la jornada inaugural del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX continúa este sábado 10 de enero con cuatro atractivos encuentros que prometen emociones, además de la presentación del campeón Toluca que buscará desde ahora iniciar su camino rumbo al tricampeonato.

Partidos de este sábado 10 de enero de la Jornada 1 del Clausura 2026

La cartelera de la Jornada 1 del Clausura 2026 comienza este sábado con el encuentro entre las Chivas y el Pachuca en la cancha del Estadio Akron de Guadalajara a las 17:07 horas, un duelo en el que el Rebaño Sagrado presentará a su refuerzos para este torneo en el que cumple 10 años sin salir campeón.

Más tarde, en punto de las 19:00 horas, comienza el León ante Cruz Azul y a esa misma hora el Santos Laguna estará enfrentando a los Rayos del Necaxa en la cancha del TSM de Torreón.

Finalmente, la actividad de la Jornada 1 del Clausura 2026 cerrará este sábado con el duelo entre los Rayados de Monterrey y el vigente bicampeón de la Liga BBVA MX, el Toluca, en el Estadio BBVA de la capital regia.

Serán cuatro atractivos duelos este sábado para comenzar con todo el Clausura 2026, un torneo diferente ya que servirá como previa para al arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se disputará de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá.

La Jornada 1 continuará el domingo con dos compromisos, mientras que la fecha dos se disputará a media semana, por lo que los equipos podrán sumar hasta nueve puntos en estas primeras semanas de arranque de torneo.

Jornada 1 del Clausura 2026:

Chivas vs Pachuca - 17:07 horas - Estadio Akron

León vs Cruz Azul - 19:00 horas - Estadio León

Santos Laguna vs Necaxa - 19:00 - Estadio TSM

Monterrey vs Toluca - 21:05 - Estadio BBVA

