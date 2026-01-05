Fechas y horarios: Partidos de la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Comienza el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Este 9 de enero arranca una nueva campaña en el futbol mexicano en un certamen en el que Toluca va a defender el bicampeonato tras haber ganado el Clausura y Apertura 2025 ante el América y Tigres respectivamente.

Calendario de la Jornada 1 del Clausura 2026

Este viernes 9 de enero, las acciones comienzan en La Perla del Pacífico. Mazatlán recibe a los Bravos de Juárez en el Estadio El Encanto en punto de las 19:00 horas. Posteriormente, el Atlas se mide a Puebla en el Estadio Jalisco a las 21:00 horas y en ese mismo horario, Xolos de Tijuana y América cierran la actividad en el inicio de la nueva campaña en el Estadio Caliente.

Para el 10 de enero, Chivas se mide a Pachuca en el Estadio Akron a las 17:00 horas. En punto de las 19:00 horas se disputan dos partidos. León tiene como rival a Cruz Azul y Santos Laguna se enfrenta a Necaxa. Finalmente, la actividad del sábado culmina con el partido de Rayados de Monterrey frente a Toluca a las 21:00 horas.

En domingo 11 de enero, Pumas recibe a Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario a las 12:00 y el Atlético de San Luis juega contra Tigres en el Estadio Alfonso Lastras a las 19:00 horas.

Durante la Jornada 1 del Torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX, TV Azteca Deportes transmitirá el juego entre Mazatlán y los Bravos de Juárez en punto de las 18:50 horas, tiempo de la CDMX.

