Federación de Corea del Sur sobornó a árbitros con servicios sexuales

Luego de la bochornosa participación de la Selección de Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en donde quedó eliminada en Fase de Grupos y de que su entrenador fuera llamado a declarar ante el Congreso Nacional, la Federación de Futbol de Surcoreano enfrenta un nuevo escándalo, esta vez por un caso de sobornos a árbitros a través de servicios sexuales.

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Federación Surcoreana, envuelta en un nuevo escándalo por sobornos a árbitros

El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Corea del Sur realizó una investigación a la Federación de Futbol de su país en donde detectó una red de sobornos a árbitros que dirigieron en partidos de la Selección Surcoreana en partidos rumbo a los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y el Mundial de Brasil 2014.

De acuerdo con las investigaciones, la Federación habría organizado encuentros clandestinos en donde los silbantes eran citados en salones de masajes y locales para adultos de Seúl para recibir favores sexuales previo a los encuentros de la Selección Surcoreana.

Crédito; Mexsport

Los árbitros implicados son originarios de Japón, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Bahréin y Uzbekistán entre el 2011 y 2012, lapso en el que el seleccionado surcoreano se mantuvo invicto.

Sin embargo, la Federación Surcoreana de Futbol podría salir ilesa ante la FIFA, ya que el caso habría prescrito, de acuerdo con el Código de Ética del máximo organismo rector del futbol, pero no así ante las autoridades gubernamentales del país asiático.

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