Aquí sí: quiénes son las mujeres de la Selección Mexicana Femenil que ganaron el oro en los Juegos Centroamericanos

La Selección Mexicana Femenil Sub-23 se quedó con el Oro. Después de una final llena de emociones ante Colombia, el equipo dirigido por Vanessa Martínez conquistó la medalla dorada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y confirmó el dominio mexicano en la competencia.

Con este resultado, la Selección Mexicana alcanzó el tetracampeonato en el torneo. El título llegó gracias a una generación integrada por futbolistas de la Liga MX Femenil, universidades de Estados Unidos y clubes del extranjero, que respondieron en el momento más importante del campeonato.

Las jugadoras de la Selección Mexicana Femenil que ganaron el oro

La convocatoria de México Femenil estuvo conformada por 20 futbolistas:

Porteras: Celeste Espino (América), Azul Álvarez (Baylor University).

Celeste Espino (América), Azul Álvarez (Baylor University). Defensas: Karol Bernal (América), Natalia Colin (Guadalajara), Carol Cázares (Rayadas), Alexandra Godínez, Diana Guatemala (Toluca), Ana Mendoza (Pumas) y Tanna Sánchez (Cruz Azul).

Karol Bernal (América), Natalia Colin (Guadalajara), Carol Cázares (Rayadas), Alexandra Godínez, Diana Guatemala (Toluca), Ana Mendoza (Pumas) y Tanna Sánchez (Cruz Azul). Mediocampistas: Natalia Coury (Tigres), Silvana Flores, Nicole Pérez (Rayadas), Ella Sánchez (Pachuca) y Fátima Servín (Rayadas).

Natalia Coury (Tigres), Silvana Flores, Nicole Pérez (Rayadas), Ella Sánchez (Pachuca) y Fátima Servín (Rayadas). Dealnteras: Lourdes Bosch (Denver Summit FC), América Frías (Cruz Azul), Paola García (Pachuca), Mayalua Rausch (León), Valerie Vargas (Rayadas) y Allison Veloz (Pachuca).

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México ganó una final espectacular

La final parecía escaparse para México cuando Colombia estaba en ventaja en los últimos minutos. Sin embargo, Ana Mendoza apareció al minuto 123 para marcar el empate y llevar el duelo hasta la tanda de penales, donde Espino fue figura.

Desde los once pasos, la Selección Mexicana mostró mayor precisión para imponerse 4-2 y asegurar la medalla de oro. Al finalizar el partido, la entrenadora Vanessa Martínez destacó el carácter de sus dirigidas para la remontada.

🥇🇲🇽 ¡ORO PARA MÉXICO!

Nuestra #Sub23 se corona en los #JCC2026 y conquista la medalla de oro. 💚✨ pic.twitter.com/HAvqBuWzR5 — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) August 7, 2026

México Femenil mantiene su dominio en futbol en los Juegos Centroamericanos

Con el título conseguido, México llegó a 4 medallas de oro consecutivas en el futbol femenil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, tras los obtenidos en Veracruz 2014, Barranquilla 2018, San Salvador 2023 y ahora Santo Domingo 2026.

El equipo terminó el torneo invicto y volvió a demostrar el crecimiento del futbol femenil mexicano. La base de jóvenes futbolistas que conquistó este campeonato también representa una generación con proyección para la Selección Mayor.

