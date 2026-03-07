ÚLTIMA HORA: Los TRES nuevos REFUERZOS de Azteca Deportes para la Copa Mundial de la FIFA 2026

A menos de 100 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, TV Azteca Deportes sigue fortaleciendo al equipo con el objetivo de llevarles la mejor cobertura del evento que se va a llevar a cabo del 11 de junio al 19 de julio.

¿Quiénes se suman a Azteca Deportes?

Sumándose a la cobertura del certamen, se suman tres nuevas figuras a las transmisiones: Daniel Sosa, Fer Carnal y Chef En Proceso estarán con el equipo de TV Azteca durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Daniel Sosa, comediante con más de siete millones de seguidores contemplando todas sus redes sociales, se suma como Host Digital a las transmisiones. Por su parte, Fer Carnal llega con toda la actitud para poner el color en los estadios que vibrarán con el certamen internacional. El influencer cuenta aproximadamente con cuatro millones de seguidores sumando sus cuentas de Instagram y TikTok, generando interacciones de millones de personas con su contenido.

Finalmente, Chef en Proceso formará parte del equipo para llevar la cultura gastronómica de México a todo el mundo. Con más de 15 millones se seguidores sumando todas sus plataformas, Isaias Espinoza tomará la cocina durante la Copa Mundial de la FIFA para seguir dando a conocer la comida de nuestro país en un evento que recibe a millones de turistas de todas partes del mundo.

