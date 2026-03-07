Tuvo un inicio desastroso en el Clausura 2026 y ahora fue nombrado el mejor equipo del mes de la Liga BBVA MX

La Liga BBVA MX publicó en sus redes sociales lo mejor de lo mejor del mes de febrero, en el que destacan varios jugadores y un entrenador, así como un equipo que tuvo un inicio desastroso en el Clausura 2026 al perder contra León, uno de los peores equipos del Apertura 2025.

Cruz Azul fue nombrado el mejor equipo de febrero, ya que actualmente marcha como líder general tras 9 jornadas disputadas. Fue durante este mes que el conjunto celeste disputó 4 partidos de liga, en los que no tuvo margen de error y salió 3 veces victorioso ante rivales que son contendientes al título, así como un empate ante el bicampeón Toluca.

La Máquina fue eligida como el mejor equipo de febrero 2026.|Liga BBVA MX

“¡Vaya momento que vive La Máquina! Ustedes votaron y eligieron a Cruz Azul como el equipo del mes de febrero”, publicó la Liga BBVA MX en todas sus redes sociales.

El conjunto celeste tiene un gran Clausura 2026, pues en 9 jornadas disputadas ha ganado 7 partidos, ha empatado y solo ha tenido una derrota. Por ello, suma 22 puntos y se coloca en el primer lugar. Gracias a ello, el club no solo fue nombrado el equipo del mes, pues algunos de sus integrantes también destacaron en febrero.

Nicolás Larcamón: El argentino fue nombrado el mejor entrenador del mes, ya que al momento tiene una efectividad del 81.5% en el presente torneo.

Willer Ditta: El defensa celeste también destacó en lo individual al ser considerado el jugador del mes, elemento importante para que la Máquina no sufriera ningún descalabro durante febrero.

La Máquina buscará replicar dicha distinción de la Liga BBVA MX, pero para ello tiene que seguir sumando de a 3. Su siguiente prueba es ante Atlético de San Luis, partido que se disputará el sábado 7 de marzo y que corresponde a la jornada 10.