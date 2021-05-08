Fernanda Lira conquistó el Mountain Ranch Championship

La golfista mexicana Fernanda Lira brilló esta semana en Estados Unidos, luego de proclamarse campeona del Mountain Ranch Championship, evento del Women’s All Pro Tour, que se disputó en Fairfield Bay, Arkansas.

La ronda final del Mountain Ranch Championship tuvo muchísima acción, ya que todas las golfistas lucharon por su parte de la bolsa de $39 mil dólares. Además, estaban en juego dos exenciones para el IOA Championship del Symetra Tour.

Fernanda Lira llegó a la ronda final con una ventaja de cinco impactos y comenzó su ronda cometiendo algunos bogeys que dejaron la puerta abierta para que algunas jugadoras la presionaran.

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La estadounidense Dorsey Addicks inició el día con 5 golpes atrás con 4 bajo par, pero rápidamente se encendió. Addicks arrancó con birdie-águila para ponerse a sólo dos tiros de la punta con 7 bajo par. Su punto de inflexión sería el quinto hoyo, donde se anotó un doble bogey para terminar su ronda final con un 71 (-1) y pasar a 5 bajo en general.

La mexicana, quien ya había ganado el Crown Colony Challenge en octubre pasado, aguantaría para adjudicarse el campeonato con rondas de 69-66-73 (-8). La representante del Club de Golf México logró su segundo título en el Women’s All Pro Tour y tomó el mando de la WAPT Race to Stage II.

Lira es una de las promesas del golf mexicano y poco a poco está logrando hacerse de un nombre a nivel internacional. Apenas hace tres semanas salió como líder a la ronda final del Wichita Falls Championship, torneo perteneciente a la gira de ascenso al Symetra Tour, donde terminó en la tercera posición.

Asimismo, saltó al primer lugar en el Listado de Ganancias de la gira estadounidense, después de cuatro etapas disputadas. A sus 26 años, la golfista egresada de Central Arkansas se acerca al Symetra Tour, gira de ascenso al LPGA Tour.

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Otras mexicanas que participaron en el Mountain Ranch Championship fueron:

T23 Ana Paula Valdés (+6)

T31 Brenda González (+9)

T36 Flor Canedo (+10)

