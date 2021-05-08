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Fútbol

Gaby López buscará su tercera victoria en LPGA

Con 18 hoyos por jugar en el Honda LPGA Thailand, la mexicana Gaby López se encuentra empatada en la cuarta posición a dos golpes de la líder Patty Tavatanakit.

Gaby López está empatada en el cuarto lugar del Honda LPGA Thailand

Escrito por: Azteca Deportes

Gaby López continúa jugando a un altísimo nivel en el Swing Asiático de la LPGA. Con rondas de 69-64-67 alcanzó un total de 16 bajo par en el Honda LPGA Thailand y se ubica en la cuarta posición a sólo dos golpes de la tailandesa Patty Tavatanakit.

La mejor golfista latinoamericana del momento hizo dos birdies en la ida para firmar 34 golpes en la primera parte del recorrido. Sin embargo, comenzó a escalar posiciones en el tablero en la vuelta con birdies en el 11 y en el 12. Un bogey en el 14 parecía que le quitaría el impulso, pero rápidamente recuperó el golpe perdido en el 15 y cerró aprovechando el par-5 del 18 para tener oportunidad de buscar su tercera victoria en el LPGA Tour.

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En las 13 ediciones anteriores del Honda LPGA Thailand, ninguna jugadora tailandesa ha terminado en lo más alto de la clasificación. La campeona de Major y nativa de Bangkok, Patty Tavatanakit, está buscando cambiar eso, ya que tiene la ventaja después de 54 hoyos en Siam Country Club con -18.

La última vez que durmió a la cabeza de cara al último día fue en su victoria en el ANA Inspiration 2021, una experiencia en la que está reflexionando mientras permanece en contienda en Chonburi.

“Siento que estaba un poco más nerviosa en el ANA sólo porque esa era mi primera vez, y mucho más porque era un Major, pero este evento es una especie de sentimiento similar. Todavía estoy un poco nerviosa, pero siento que tengo más autocontrol y autoconciencia en el sentido de que soy capaz de volver a la normalidad, más normal que ANA”, expresó Tavatanakit, quien está buscando convertirse en la primera ganadora múltiple de esta temporada.

“En todo caso, voy a hacer todo lo mismo. Siento que he estado tan cansada todos los días que creo que voy a poder dormir esta noche".

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Tavatanakit comenzó con una ventaja de tres golpes, que se convirtió en una ventaja de cinco cuando Atthaya Thitikul, de 18 años, hizo un bogey en su primer hoyo del día y Tavatanakit hizo birdie en el 2.

Eso cambió repentinamente para la joven, de 21 años, quien realizó bogeys en el 3 y 9 para dejar que el resto del field participara en la conversación principal. Una salvada para par crucial en el 10 fue el impulso que Tavatanakit necesitaba para terminar con un 2 bajo par 70.

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