Garrick Higgo continúa su romance con las Islas Canarias

El sudafricano Garrick Higgo es el nuevo líder del Islas Canarias Championship tras entregar una tarjeta de 64 golpes (-7) y llegar a un total de 20 bajo par en una tercera jornada en la que el español Adri Arnaus no pudo bajar el par (+1) y cayó hasta la novena posición con 13 bajo par.

Garrick Higgo quiere extender su idilio con el archipiélago canario. El joven sudafricano, de 21 años, campeón hace dos semanas en el Abierto de Gran Canaria, buscará su tercera corona en el European Tour sobre el Costa Adeje.

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A wizard with a wedge 🧙@garrick_higgo finishes round three with a birdie. #CanaryIslandsChampionship pic.twitter.com/WZW5lk75n2 — The European Tour (@EuropeanTour) May 8, 2021

Higgo (-20) consiguió cuatro birdies en el cierre de su ronda para entregar un 64, continuar con su buen estado de forma esta temporada y tomar una ventaja de dos golpes sobre su principal perseguidor, el inglés Richard Mansell (-18), quien busca su primera victoria en el circuito europeo.

El sudafricano se convirtió en profesional en 2019, pero pronto tuvo dos victorias en el Sunshine Tour y ahora podría superar ese total en el European Tour mientras continúa su meteórico ascenso.

“No he estado jugando bien hasta Austria, de verdad, pero he estado trabajando duro, así que cuando te va bien, sólo tienes que disfrutarlo”.

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"Estaba tratando de ser paciente porque estoy pegando buenos putts y estoy golpeando la pelota mucho mejor que en las últimas dos semanas. Me he dado muchas más oportunidades, por lo que es difícil mantener la paciencia cuando tienes muchos putts".

Garrick Higgo is looking for two wins in three weeks. #CanaryIslandsChampionship — The European Tour (@EuropeanTour) May 8, 2021

Adri Arnaus, quien brilló en las dos primeras rondas con dos tarjetas de -7, alejó su posibilidad de sumar su primer título en el torneo continental, tras hacer una ronda sobre par.

Del resto de españoles, el mejor fue Alejandro del Rey con -6 y vencieron al campo Alfredo Garcia-Heredia, Eduard Rousaud y Adrián Otaegui con -4, Eduardo de la Riva y Álvaro Quirós con -1.

