¡ATENCIÓN! Ex DT de Chivas es operado de emergencia y sigue hospitalizado

La salud de Fernando Gago se ha complicado. El ex DT de Chivas y Necaxa en la Liga BBVA MX, tuvo que ser operado de emergencia por problemas cardiovasculares y se encuentra hospitalizado en Chile, país en el que dirige a al Club Universidad de Chile.

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Mediante un breve comunicado, la escuadra de ‘La U’ dio un mensaje de aliento a sus seguidores, dando una actualización del estado de salud de su estratega.

“Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy.

“Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico…”, se lee en las redes sociales del equipo.

Y es que tras la victoria ante O'Higgins en la Fecha 15, el entrenador tuvo problemas, motivo por el que fue trasladado a un hospital para atenderlo.

Con 40 años de edad, Fernando Gago actualmente tiene un registro de 13 paridos dirigidos al frente de la U de Chile, mismos en los que tiene racha de seis victorias, tres empates y cuatro derrotas en la Temporada 2026 de la Liga de Primera División.

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