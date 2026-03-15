Es banca en Chivas, pero un GIGANTE de Europa se desespera por ficharlo en el mercado de verano

Chivas se encuentra en un momento excelso y, si bien es cierto que Gabriel Milito ha sido influyente en el rendimiento del equipo, los jugadores de la plantilla han respondido con altura. Hay varios ejemplos como Armando González, quien igualó una marca de Lamine Yamal recientemente. Sin embargo, un gigante de Europa se ha fijado en Hugo Camberos, juvenil que no lleva ni 90 minutos jugados en 2026.

Diversos reportes afirman que el Ajax de Ámsterdam está muy interesado en el fichaje de Camberos de cara a la próxima temporada, es decir, en el mercado de verano. El delantero de 19 años no ha tenido mucho rodaje en el Clausura 2026 bajo las órdenes de Milito, pero Oscar García Junyent, ex-entrenador de Chivas, ha pedido su fichaje para el conjunto neerlandés pensando a futuro.

Hugo Camberos es buscado por Ajax|Crédito: IG / @camberos.58

Resulta que el director técnico español ya conoce a Camberos por haberlo dirigido durante su estancia en la Liga BBVA MX años atrás y ahora lo buscaría para sumarlo a la plantilla del Ajax. Cabe destacar que Hugo es un futbolista que puede jugar en todo el frente de ataque, factor que es bien valorado por Junyent, ya que el juvenil podría ser una solución inmediata hacia los problemas ofensivos del conjunto europeo.

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Esta noticia sorprendió a los aficionados del Guadalajara, ya que Camberos no ha sido tenido en cuenta por Milito a lo largo de la temporada. En este 2026 suma 86 minutos jugados con Chivas y en todos los juegos ingresó desde el banquillo. Además, su saldo tampoco es positivo: 1 victoria y 2 derrotas en los únicos 3 partidos que jugó a lo largo del Clausura 2026.

|MEXSPORT

Un fichaje difícil de concretarse

A pesar del interés de Junyent de fichar a Camberos, su llegada a los Países Bajos no será sencilla. El canterano de Chivas cuenta con una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares en su contrato, monto que la directiva solicitaría por su venta. Este monto resulta elevado para las pretensiones de Ajax, equipo que también pagó una buena cantidad de dinero por Maher Carrizo, joven argentino de características similares a Hugo.

Además, su llegada depende del futuro de Junyent, quien en un principio, fichó por el Ajax para hacerse cargo del equipo Sub-20. Sin embargo, el despido de Fred Grim significó que el entrenador con pasado en Chivas sea promovido al primer equipo. Aún no se sabe si el club buscará un nuevo director técnico, pero no sería descabellado que el español regresara a las divisiones juveniles en un futuro no tan lejano.

