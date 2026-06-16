Fernando Morientes, exfutbolista español, revela razón de FRACASO de España en su debut frente a Cabo Verde en Mundial 2026

España tuvo uno de los peores resultados posibles al empatar con Cabo Verde en su debut en el la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y fue un tema de análisis severo en la mesa de Los Protagonistas Extra. Luis Roberto Alvez “Zague” apuntó que a España le faltó “un nueve matón” y fue ahí donde Fernando Morientes concordó con él. El antiguo goleador de la Selección Española dijo que lo que le faltó este día a “la Roja” fue un centro delantero y no un “falso nueve”. Además, aseguró que le gustaría que utilizarán a Borja Iglesias como ariete, aunque sea la tercera opción de Luis de la Fuente.

“Oyarzabal es un pedazo de jugador, acompañado de un delantero creo que crecería, pero estamos en el futbol moderno donde se acuñó esa frase del “falso nueve” y como la gran generación del futbol español jugó sin delantero centro, ahí apareció esa figura de jugador talentoso, media punta”, explicó el exjugador del Real Madrid. Yo sigo pensando y creo que un numero nueve en este tipo de partidos te abre muchas posibilidades. De remate, de profundidad. No de remate directo, sino de crear una segunda jugada, Me enfado un poco porque en España ni el Plan A ni el Plan B pasan por el delantero. España tiene en el Plan A a Oyarzabal y en el Plan B a otro jugador. El plan C sería ya, el recurso final, otro jugador como Borja Iglesias y tampoco lo han utilizado”.

España necesita ese 9 matón 🔥



La Roja no para de generar juego y de monopolizar la posesión del balón pero pareciera ser que falta ese delantero con olfato goleador nato 🤔#ConLosProta #ElCanalDelMundial pic.twitter.com/S201LZLut0 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 16, 2026

El director técnico Luis de la Fuente llamó a tres centro delanteros para su plantilla en el torneo. Además de Oyarzabal, están Ferran Torres, que puede jugar por las bandas, e Iglesias, que es un nueve nominal fijo. Ahora, el estratega español deberá idear una forma de conseguir goles ante rivales más fuertes como lo son Arabia Saudita y Uruguay porque su primera opción no tocó el balón durante la primera media hora del duelo contra Cabo Verde.

El planteamiento de España para su próximo partido

España seguirá su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el próximo 21 de junio contra Arabia Saudita. Los árabes se quedaron cerca de dar una sorpresa en la primera jornada al igualar contra Uruguay en un partido que ganaban durante más de 50 minutos. Ahora, podremos ver el planteamiento de Luis de la Fuente contra los de la Confederación Asiática a través de Azteca Deportes de manera gratuita.

Por ahora, el Grupo H marcha con Uruguay como líder seguido de Arabia Saudita. Los españoles son el tercer lugar y los caboverdianos están en el fondo de la tabla. Otro mal resultado podría sentenciar a la “Furia Roja” que llegó como uno de los favoritos para ganar el torneo.