América ya amarró a su segundo refuerzo y viene de los Tigres

Durante la pausa invernal, previa al inicio del Clausura 2026, el América fue criticado por la falta de fichajes ante la necesidad de refuerzos que se evidenció al cierre del segundo semestre del 2025. Apenas un par de semanas antes de la jornada inaugural, las águilas cerraron al mediocampista brasileño, Rodrigo Dourado, procedente del Atlético de San Luis. Y ya hay un segundo.

Se trata del guardameta Fernando Tapia, quien llega desde los Tigres para incrementar la competencia interna en Coapa, junto al titular indiscutible, Luis Ángel Malagón, y el veterano Rodolfo Cota.

Despedida de Tigres, arribo a las Águilas

Fue la mañana de este martes 6 de enero cuando el arquero de 24 años de edad se despidió de sus compañeros en el Centro de Entrenamiento Tigres (CET), ubicado en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Ahí, les comunicó que volverá a la institución en la que se formó como futbolista, sin llegar a debutar en el máximo circuito.

Después de salir de Coapa, a finales del 2022, Tapia se enroló en las filas de los Venados de Yucatán para cobrar protagonismo en la Liga BBVA Expansion MX y a la postre partió hacia el Querétaro, club en el que logró su consagración. Los Gallos Blancos compraron un porcentaje de su carta y fue ese mismo el que a la postre vendieron a la U de Nuevo León.

Creció con los mejores

Mientras aprendía a la sombra de Nahuel Guzmán e incluso como tercero detrás de Carlos Felipe Rodríguez, Fernando nunca dejó de pertenecer al América y fue en las horas mas recientes que se llegó a un acuerdo entre las partes para que la sesión se diera por finalizada. El equipo de Coapa hizo válida la cláusula de recompra, le pagó el 30 por ciento restante de sus derechos a los Tigres y así ha recuperado a un 'hecho en casa'.

De inicio, el tabasqueño llega para ser el tercer portero azulcrema; sin embargo, durante la próxima liguilla, podría encontrar un espacio para ganarle la carrera a la experiencia de Cota, si es que Malagón es convocado —como todo indica qué sucederá— a la Selección Mexicana para la concentración previa a la Copa del Mundo de la FIFA.

