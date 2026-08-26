Fernando Torres: este es el imponente físico del ex futbolista español

El futbol español e inglés disfrutó los mejores años del denominado Niño, quien fue una figura goleadora con el Atlético de Madrid y con el Liverpool. Sin embargo, tras su retiro, no se alejó del todo del mundo de futbol… pero allí vivió una transformación física impresionante. Así luce Fernando Torres a los 42 años.

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¿Cómo se transformó físicamente Fernando Torres?

Después de jugar en los mejores clubes del mundo, Fernando Torres se retiró en 2019 tras su etapa como futbolista en el Sagan Tosu de Japón. Y posteriormente, su reaparición se dio al saber que estaba trabajando como formador en las escuelas del Atlético de Madrid. Allí fue evidente que el trabajo en el gimnasio para fortalecer sus trapecios y los músculos de la parte superior de la espalda… eran claves en su actualidad.

Para muchos fue una enorme sorpresa el cambio, pues su figura como futbolista destacaba como la de un hombre espigado y ágil donde no pesaba ni 80 kilos. Sin embargo, en la actualidad parece una mole, situación que sigue causando asombro entre los que no se enteraron del cambio que se hizo visible alrededor de 2021.

Se indica que la transformación física vivida por Fernando Torres se logró gracias al trabajo en todos sus músculos, gracias a las máquinas de remo, las cintas de correr y la bicicleta estática. Agregando el trabajo de bíceps que se logra con el trabajo de barras y mancuernas. Así, complementa sus labores como formador de talentos en las escuelas de los colchoneros… donde se mantiene activo y apegado al deporte que tantas alegrías le dio.

¿A qué se dedica Fernando Torres en la actualidad?

El ex ariete del Milán y el Chelsea no se desapegó de la actividad futbolística, pues después de su retiro como futbolista profesional inició como formador de jugadores juveniles. Además, parte de su cambio físico se dio por el acuerdo logrado de manera empresarial con la línea de gimnasios de lujo de Madrid, llamada '9fitness'. Con esto, de cierta manera se mantiene en el ojo público pues es una figura reconocida que sirve para darle publicidad a los gimnasios y que agrega una nota de color a los entrenamientos de las fuerzas básicas colchoneras.