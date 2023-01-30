Festejo en el cielo de Filadelfia tras triunfo en la NFC

Las Águilas de Filadelfia derrotan 31-7 a San Francisco en la final de la Conferencia Nacional y consiguen su boleto a la edición 57 del Super Bowl en Glendale, Arizona.

Ritual El Resumen: Playoffs, Ronda Divisional de la NFL

La demostración de las dos mejores defensas de la NFL mantiene parejo el partido un par de cuartos hasta que un balón suelto de la ofensiva de San Francisco cambiaría la historia.

¿Por qué eran las mejores defensas en la NFL?

San Francisco fue la mejor en la liga en este segmento tanto en yardas totales permitidas como anotando con la defensa. Permitieron solo 300.6 yardas por partido en promedio y anotaron 16.3 puntos por juego.

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Del otro Filadelfia solo un peldaño abajo con 301.5 yardas por juego pero con el apartado de mayor capturas de quarterback en la temporada con 70.

Tras el triunfo se convierten en el quinto equipo desde el 2000 en ser líderes en capturas de quarterback y llegar al Super Bowl en el mismo año, récord que solo tenían Denver en 2015, Pittsburgh en 2010, los Gigantes de Nueva York en 2007 y Seattle en 2005.

La final de la Conferencia Nacional será recordada dentro de la organización y por los aficionados porque es una llena de récords.

A lo largo de la temporada Filadelfia consigue 32 anotaciones por la vía terrestre y en la final de la Conferencia Nacional suman 4 más, 2 de Miles Sanders, 1 de Jalen Hurts y Boston Scott cerraría la cuenta.

Con esto Filadelfia impone una nueva marca en la liga con 36 anotaciones (y podría acrecentarse de conseguir más en la edición 57 del Super Bowl)

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Por estas razones los aficionados de las Águilas celebran en las calles de Filadelfia la clasificación al Super Bowl y lo que acapara miradas es el espectáculo aéreo con drones que simulaban con los colores del equipo las celebraciones de los jugadores dentro de la zona de anotación.

