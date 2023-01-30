¿Cuándo y dónde ver el Super Bowl LVII EN VIVO Y GRATIS?

El último partido de la temporada de la NFL, ya está listo. El Super Bowl LVII lo disputarán los Kansas City Chiefs frente a las Philadelphia Eagles, en un duelo que enfrentará a los dos mejores equipos de toda la campaña. Ambos terminaron como el sembrado número 1 de las respectivas Conferencias.

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De la mano de Jalen Hurts, las Eagles se metieron al último partido como el equipo más sólido, al haber superado por amplio marcador tanto a los Giants, en la ronda divisional como a los 49ers en la final de la Conferencia Nacional. Por otra parte, los Chiefs sufrieron un poco pero terminaron por vencer a los Bengals con un gol de campo. En la ronda anterior habían superado a los Jacksonville Jaguars.

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¿Cuándo se juega el Super Bowl LVII?

El Super Bowl LVII se jugará el próximo domingo 12 de febrero, desde Glendale, Arizona. Ese día conoceremos al ganador del Vince Lombardi, recordando que la última franquicia que lo consiguió, fue la de Los Ángeles Rams.

En aquella ocasión, el equipo comandado por Sean McVay superó a los Bengals. Ahora será la tercera aparición de Patrick Mahomes en un Super Bowl, tomando en cuenta que la primera vez que llegó lo ganó, al derrotar a los San Francisco 49ers y en la segunda cayeron ante los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady.

¿Dónde ver gratis y en vivo el Chiefs vs Eagles del Super Bowl LVII?

El gran partido entre Chiefs y Eagles, se jugará a las 17:30 horas, tiempo del centro de México y tú lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS, por las pantallas de Azteca Deportes. Junto a todo el equipo de Ritual NFL, conocerás las historias que se están por escribir en el partido más importante de la temporada.

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