¡Tragedia en la Copa Libertadores! Festejo podría costarle a jugador, una GRAVÍSIMA lesión de rodillas

El delantero panameño José Fajardo tuvo una noche muy agridulce en el partido de la Copa Libertadores entre la U Católica en el cual milita ante el Juventud, cuando logró marcar doblete, pero en la celebración de su segundo gol realizó una celebración que lo dejó lesionado y posiblemente con un grave problema en sus rodillas.

El futbolista de 32 años que juega en el futbol ecuatoriano, marcó un gol al minuto 6 y al 75 un nuevo latigazo, lo llevó a marcar su segundo gol en el partido, cuando desbordó casi por el centro del campo, una diagonal hacia el arco le permitió tener ángulo de disparo anotó.

Tras el gol se desató la euforia del futbolista y avanzó hacia el tiro de esquina con las manos al aire y se lanzó de rodillas al césped para resbalar por el campo, pero la cancha le jugó una mala pasada y sus dos rodillas se quedaron atoradas, mandando su cuerpo contra el pasto.

Lo delicado es el movimiento tan brusco, el peso que cayó sobre sus rodillas y la presión que en conjunto sintió, por lo que al instante se llevó las manos al rostro, gritó de dolor y sus compañeros que buscaban celebrar, pidieron con urgencia a las asistencias médicas que querían atender al jugador.

Tremenda lesión que sufrió José Fajardo tras anotar su doblete ante #JuventudLasPiedras. Las rodillas del delantero de #UCatolica quedaron clavadas en el césped cuando se disponía a celebrar. pic.twitter.com/xFAEhqX4VX — Damián Alava 🇪🇨📱⚽🎙️ (@DamianAlavaT) February 13, 2026

José Fajardo salió en camilla, llorando y con un duro pronóstico

El canalero José Fajardo intentó levantarse del campo, pero claramente la lesión lo superó, por lo que una camilla entró a la cancha del Estadio Olímpico de Atahualpa y se lo llevó con un pronóstico complicado, con las manos en el rostro y se presume que llorando por el dolor y quedar lesionado.

Aún no se revela la gravedad de la lesión, la U Católica realizaría estudios médicos para definir si todo queda en golpe y reposo o hay una lesión más grave.