La FIA pone fin a los “trucos” de Red Bull y Mercedes por el resto de la temporada

Las últimas semanas han sido muy polémicas dentro de la Fórmula 1, situación que ha comenzado a incrementarse y complicarse para algunas escuderías, luego de que la Federación Internacional de Automovilismo FIA, ha informado que va a intervenir en el rendimiento de los motores.

Esta decisión va enfocada en la unidad de potencia, esto llega después de notar que escuderías como Mercedes y Red Bull, lograron encontrar un vacío en el reglamento que les permite tener un mejor desempeño.

Resumen Clasificación E-Prix de Sao Paulo R1 Formula E 2025

Se sabe que desde hace un tiempo, la FIA ya estaba revisando el rendimiento y las acciones de Mercedes y Red Bull, situación que comenzó desde el arranque de la temporada 2026. Ya que encontraron la forma de mejorar la pérdida de potencia, principalmente en las rectas.

El fin de los ‘trucos’ para Mercedes y Red Bull

La situación llegó a los escritorios de FIA, donde uno de los temas que comenzó a preocupar, fue Honda, Renault y Ferrari, estaban buscando hacer lo mismo que Mercedes y Red Bull, tratando de ajustar la compresión de sus motores y mejorar el rendimiento de la unidad de potencia en sus monoplazas.

Sin embargo, luego de la solicitud de aclaración por parte de Ferrari a la FIA, donde preguntaban si el tema era ilegal, la respuesta fue contundente al decir que no se estaban rompiendo las reglas, aunque había mucha inquietud.

Finalmente, para evitar que la seguridad de los pilotos fuera a estar en riesgo, la FIA ha informado que usar ese tipo de herramientas para mejorar el rendimiento, han quedado prohibidas, la medida se va a aplicar en el próximo Gran Premio de Miami, el cual se va a correr el 3 de mayo.

