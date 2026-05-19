El fichaje que le arrebataría Chivas a Pumas previo a la final de la Liga BBVA MX

En unos días, Pumas va a jugar la final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX ante Cruz Azul, durante el torneo una de sus grandes figuras ha sido el joven Jordan Carrillo, quien ha sido fundamental para los universitarios.

Sin embargo, tiene un futuro lleno de incertidumbre, pues su nombre ha comenzado a sonar con fuerza para reforzar a otros equipos de la Liga BBVA MX, mientras que sigue siendo clave para los Pumas, incluso marcó el gol que los llevó a la final ante Pachuca.

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¿Jordan Carrillo va a salir de Pumas?

El principal problema para que Jordan Carrillo siga en los Pumas es su situación contractual, pues solamente llegó a préstamo por un año sin opción a compra, por lo que su carta sigue perteneciendo a Santos Laguna, por lo que su continuidad puede depender de una negociación.

Sin embargo, el futuro del joven depende de Santos Laguna, si dentro de sus planes que regrese a su plantilla tras el gran torneo que ha tenido, aunque también los pueden vender, donde Pumas puede buscar hacerse de sus servicios.

¿Chivas quiere quedarse a Jordan Carrillo?

Los rumores indican que Chivas es uno de los equipos más interesados en comprar a Jordan Carrillo, por lo que en caso de que Santos Laguna quiera venderlo, el futuro del joven podría estar en Guadalajara.

También es importante mencionar, que los rumores sobre su posible llegada han emocionado a la afición de las Chivas, quienes han encontrado un video de Jordan Carrillo cuando era más chico, afirmando que de niño le iba a los rojiblancos, justo antes de la final del Clausura 2023.

Hasta el momento, no existe nada confirmado, mientras que Jordan Carrillo se encuentra concentrado en jugar la final del Clausura 2026 ante el conjunto de Cruz Azul.

