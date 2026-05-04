¡FIESTA EN TORREÓN! La Copa Santos 2026 un éxito

La Copa Internacional Santos 2026 arrancó con una ceremonia espectacular en el Estadio Corona y dejó claro, desde su inauguración, por qué se ha consolidado como uno de los torneos infantiles y juveniles más importantes de México y con mayor reconocimiento internacional.

En su 14ª edición, el certamen reunió a más de 17 mil personas en Territorio Santos Modelo, en una noche marcada por el ambiente familiar, la emoción en las gradas y una celebración que reforzó el carácter formativo de este proyecto deportivo.

La inauguración contó con la presencia de autoridades, directivos y futbolistas, además de la tradicional patada inaugural que marcó el inicio oficial de la competencia. Durante el acto, el público disfrutó de distintas activaciones y un espectáculo visual y musical que coronó una jornada pensada para celebrar el futbol como una experiencia de convivencia, integración y desarrollo.

Más allá del espectáculo, la Copa Santos volvió a demostrar que es mucho más que un torneo: es una plataforma de crecimiento para miles de niñas y niños.

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¿Cuantos jugadores tiene la Copa Santos 2026?

En esta edición participan más de 430 equipos y cerca de 7 mil jugadores, incluidos representativos de Colombia y Estados Unidos, lo que confirma el prestigio internacional que ha alcanzado el certamen. Las actividades se desarrollarán del 1 al 5 de mayo en 12 sedes de la Comarca Lagunera, con Territorio Santos Modelo como punto central, además de escuelas, instituciones y canchas en la región.

La competencia contempla ramas varonil y femenil, así como la categoría de discapacidad intelectual, reforzando su compromiso con la inclusión y el desarrollo integral de la niñez y la juventud. Ese enfoque convierte a la Copa Santos en un torneo ejemplar, donde el futbol se combina con valores, disciplina, respeto y trabajo en equipo.

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Finales históricas en la Copa Santos

Por primera vez, las finales se disputarán en el Estadio Corona, una experiencia única para los participantes, que vivirán un escenario profesional como parte de su formación deportiva. Con ello, la Copa Santos 2026 reafirma su papel como un gran torneo de fama internacional que impulsa el talento, fortalece valores dentro y fuera de la cancha y deja una huella positiva en la comunidad.

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