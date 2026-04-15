¿Quién es el técnico con más victorias en la Copa Mundial de la FIFA?

El mayor escenario en el futbol es la Copa Mundial de la FIFA, donde los jugadores logran pasar a la historia y brillar sobre el terreno de juego, pero también los entrenadores logran escribir su propio legado, al mostrar sus capacidades para comandar un equipo y llevarlo a la victoria.

Han sido muchos los entrenadores que han tenido grandes actuaciones en la Copa Mundial de la FIFA, pero son pocos los que han pasado a la historia por ser los más ganadores. Ahora vamos a recordar al estratega con más triunfos en la justa mundialista.

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¿Quién es el entrenador con más victorias en la Copa Mundial de la FIFA?

El técnico que más partidos ha logrado ganar en la historia de la Copa Mundial de la FIFA, es el alemán Helmut Schön, durante su etapa al frente de Alemania Occidental, dirigió un total de 25 partidos, logrando conseguir 16 victorias.

Helmut Schön fue técnico Alemania Occidental entre 1966 y 1978, logrando llevar a su equipo a la final de la edición de Inglaterra 1966, pero sin duda el momento más recordado por los aficionados, es en la edición de Alemania 1974, cuando logró ganar la Copa Mundial de la FIFA.

El segundo entrenador con más victorias en la justa mundialista, es el brasileño Luiz Felipe Scolari, quien logró hacer campeón a la Selección de Brasil en la edición de Corea-Japón 2002. El estratega tiene la marca de 14 partidos ganados en la Copa Mundial de la FIFA, algo complicado de alcanzar.

Finalmente, el tercer puesto y único entrenador que podría superar los números de Helmut Schön y Luiz Felipe Scolari, es el técnico francés, Didier Deschamps, quien hasta el momento tiene 14 victorias en las justas mundialistas, alcanzado el título con Francia en Rusia 2018 y llegando a la final de Qatar 2022.

