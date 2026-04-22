Partidos de HOY miércoles 22 de abril en la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

La actividad de la Jornada 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX sigue su marcha. Semana de fecha doble en el futbol mexicano y este miércoles 22 de abril, las emociones continúan con cinco partidos.

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En punto de las 19:00 horas, el Atlas recibe a Tigres en la cancha del Estadio Jalisco. El equipo rojinegro encara el compromiso tras haberle ganado a Santos Laguna. Del otro lado, la escuadra de la UANL llega de empatar ante Necaxa en la Fecha 15.

A esa misma hora, el Atlético de San Luis se mide a Santos Laguna en el Estadio Libertad Financiera. El cuadro Potosino viene de perder contra Pumas y los ‘Guerreros’ llegan de caer frente a ‘La Academia’.

Por su parte, Mazatlán recibe a Toluca en el Estadio El Encanto, partido que vas a poder ver EN VIVO por Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes. Dirigidos por Sergio Bueno, los Cañoneros llegan de igualar ante Querétaro y los ‘Diablos Rojos’ vienen de perder ante el Club América.

Este miércoles las emociones siguen con doble cartelera por la señal de TV Azteca. Al finalizar el juego en La Perla del Pacífico, las acciones se trasladan a Aguascalientes, donde Necaxa se mide a Chivas en el Estadio Victoria. Los ‘Rayos’ encaran el juego en casa luego de igualar ante Tigres. Mientras que el ‘Rebaño Sagrado’ viene de ganarle a Puebla, resultado con el que se mantienen con el liderato del Clausura 2026 teniendo a Armando González como líder de goleo con 12 anotaciones.

Finalmente, las acciones finalizan en Tijuana, donde los Xolos se enfrentan a Pachuca en el Estadio Caliente en punto de las 21:06 horas, tiempo de la CDMX. El conjunto de La Frontera llega de empatar ante Cruz Azul en la Jornada 15 y del otro lado, los ‘Tuzos’ llegan de vencer a Monterrey en calidad de visitantes.

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