Raúl Jiménez lanza emotivo mensaje de despedida para su padre, fallecido a los 62 años: “Pa, gracias por tanto amor”

El delantero Raúl Jiménez ha lanzado en emotivo mensaje en memoria de su padre, Raúl Jiménez luego de que se diera a conocer su fallecimiento durante las últimas horas a los 62 años. El atacante de la Premier League le dedicó unas líneas emotivas en donde le agradece "por tanto amor" y pide privacidad para confrontar esta pérdida que sucede cuando atraviesa un gran momento con el Fulham y se dirige a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Raúl Jiménez es posiblemente el jugador mexicano con mayor fuerza de voluntad y es que ante su trágico caso de fractura de cráneo logró volver a un gran nivel e incluso alcanzando una mayor categoría, ahora el ex ofensivo de los Wolves, de Benfica y del Atlético de Madrid tiene un nuevo desafío de carácter emocional, aunque muestra su enorme madurez al decir: "Con el corazón lleno de gratitud, despedimos a mi papá".

En múltiples ocasiones padre e hijo se mostraron juntos en los momentos en los que estuvo en la cúspide de su carrera y en sus más duras batallas. De ahí la gran importancia en el tema deportivo que ha destacado al ariete.

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El mensaje completo de Raúl Jiménez hacia su padre fallecido

"Pa, gracias por tanto amor. Te extrañaremos siempre, con el corazón lleno de gratitud, despedimos a mi papá, Raúl Jiménez Vega. Agradecemos todas sus muestras de cariño y les pedimos privacidad para nuestra familia en estos momentos tan difíciles", recalcó el seleccionado nacional.