¿Deja Cristiano Ronaldo todo en manos de Paulinho? Aseguran que el atacante de Toluca será convocado para enfrentar a México; CR7 sigue en recuperación

La Selección de Portugal alista su equipo para la fecha FIFA en la que enfrentará a México y Estados Unidos, compromisos para los que se adelanta que el atacante del Toluca, Paulinho será llamado en tanto que el tema de Cristiano Ronaldo por lesión sigue en suspenso.

Paulinho, múltiple campeón de goleo con Toluca en la Liga MX y quien está en condición física y alejado de lesiones es una opción que no podrían dejar de ver en el cuadro europeo y aunque el Mundial está a tres meses de distancia es el momento de probarlo, verlo con el grupo y pensar en una posible inclusión entre los jugadores que lleven a la lista final para el Mundial.

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Para todo ello se tendrá que esperar y lo que sí parece un hecho es que Paulinho está en una prelista de futbolistas llamados, un caso tal vez similar al de México que ya se acercó por ejemplo con el Real Betis para apartar a Álvaro Fidalgo para esos partidos.

Paulinho conoce a la perfección la Liga MX, ahí ha llevado a la cúspide su carrera y logrado el bicampeonato de Liga MX con los Diablos; la altura de la Ciudad de México le hace los mandados al vivir en Toluca y todo encaja para estar ahí cuando se reinaugure el Estadio Banorte.

|MEXSPORT

El ariete de Toluca y la confirmación de su llamado con Portugal, llegará en una semana

Hace unos días se anunció que el equipo de Portugal tiene la fecha del 20 de marzo, como la indicada en el calendario para dar a conocer a todos los jugadores que estarán el 28 de marzo ante México y el 31 de marzo en contra de Estados Unidos.

¿Cristiano Ronaldo entrará en la convocatoria de Portugal?

Cristiano Ronaldo podría entrar en la convocatoria de Portugal si es que se recupera de esa molestia que acarrea y por la cual está en Madrid en un proceso de recuperación muy especial y que surte efecto cuando la lesión no es tan grave y hay poco tiempo para recuperarse.