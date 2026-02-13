Pumas provoca que Athletic de Bilbao entre a la lista negra de la FIFA

El Athletic de Bilbao no podrá fichar durante las próximas tres ventanas de transferencias por conflictos con los Pumas de la UNAM y la cesión del portero Alex Padilla, quien inicialmente había sido prestado al conjunto Universitario por un año, pero regresó a España antes de lo previsto.

FIFA sanciona al Athletic de Bilbao por culpa de Pumas

La FIFA sancionó al Athletic de Bilbao por discrepancias con los Pumas relacionadas con el fichaje del portero Alex Padilla, quien llegó a la Liga BBVA MX como refuerzo para los torneos Clausura 2025 y Apertura 2025 y con opción a extender el vínculo seis meses.

Sin embargo, la salida del guardameta Julen Agirrezabala al Valencia obligó a los Leones de San Mames a retornar a Padilla antes de lo previsto para cumplir las funciones de suplente de Unai Simón, cuando los Pumas se preparaban para comenzar el torneo Apertura 2025.

Los Pumas habían abonado 400 mil euros por el préstamo del guardameta, pero al no cumplir con lo pactado el Athletic devolvió 300 mil euros como compensación al conjunto Auriazul.

A pesar de que se cumplió con esta compensación, los Pumas y el Athletic de Bilbao tuvieron diferencias en cuestiones administrativas que el conjunto español espera resolver a la brevedad.

La FIFA impone medidas cautelares a equipos que mantengan conflictos abiertos por falta de pagos, derechos de formación y discrepancias administrativas, como es este caso y aunque en España esperan resolver el tema en poco tiempo, de no llegar a un arreglo la sanción podría extenderse hasta 2028.

