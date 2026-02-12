Larcamón sorprende con sus dichos sobre Nico Ibañez y el “Toro” Fernández

El conjunto de Cruz Azul se prepara de cara a la vuelta de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup donde lleva ventaja de 3-0 sobre el Vancouver FC. Este compromiso se realizará en el Estadio Cuauhtémoc y podrá tener dos debuts importantes para el conjunto celeste.

Quiere a todos en cancha

El director técnico cementero, Nicolás Larcamón aseguró que tanto Nicolás Ibañez y Christian Ebere podrán tener minutos ante Vancouver FC; sin embargo, Larcamón sorprendió al declarar que llegarán momentos en el que tendrá dentro del terreno de juego a todos sus atacantes, hablando de Ibañez, Ebere y Gabriel “Toro” Fernández.

“Ya la he tenido (la necesidad) anteriormente con Toro y Sepu, la vuelta con Tigres se jugó con doble nueve, Nico con Toro, con Christian, los 3 pueden ocupar esas 2 posiciones en el ataque puede ser para un determinado momento de partido, la gran noticia es que este perfil de delanteros, pueden tener una gran complementariedad, pueden jugar juntos. Al tomar decisiones hay algo que tiene que ver con cierto contraste, hay cierto contraste en lo que nos pueden dar Christian, Nico y Toro”, mencionó Larcamón.

Cruz Azul buscará competir en todos los frentes

Por último Larcamón mencionó que es muy prematuro para hacer predicciones de cómo les va a ir en ambas competiciones (Liga MX y Concacaf Champions Cup).

“Si nos va a alcanzar es muy prematuro hablar de la culminación de ambas competencias sin ver el recorrido, con el plantel que tenemos y la jerarquía de jugadores que integran nuestra nomina tenemos para ser competitivos y afrontar ambas competencias, creo en mis jugadores en lo individual y en conjunto”, finalizó el director técnico argentino de Cruz Azul.

