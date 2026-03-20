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¿Cuántos jugadores aportan a Selección Mexicana los cuatro grandes del futbol mexicano?

Javier Aguirre presentó la convocatoria de la Selección Mexicana para los partidos ante Portugal y Bélgica

Seleccion Mexicana 2026 Mexico vs Iceland - International Friendly
México vs Islandia |Mexsport

Escrito por: Francisco Fernández

Javier Aguirre presentó este jueves 19 de marzo la convocatoria de 23 jugadores para los partidos amistosos que sostendrá la Selección Mexicana ante sus simulares de Portugal y Bélgica con motivo de la Fecha FIFA de este mes y en la que destacan la presencia de elementos de los llamados '4 Grandes' del futbol mexicano.

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Los clubes que más jugadores aportarán a la Selección Mexicana para los amistosos de marzo

Como ocurrió para el partido ante Islandia, serán las Chivas la base de la Selección Mexicana para los compromisos ante Portugal y Bélgica al aportar a cinco elementos.

Raúl Rangel en la portería, Richard Ledezma en la defensa, Brian Gutiérrez en la media, además de Roberto ' Piojo' Alvarado y Armando 'Hormiga' González en la delantera serán los jugadores que Chivas aportará para la Fecha FIFA de marzo.

Por su parte, el América y Cruz Azul aportarán a dos jugadores, cada uno, siendo estos Israel Reyes y Érick Sánchez por las Águilas y Erik Lira y Carlos Rodríguez por la Máquina. Finalmente, los Pumas solo aportarán a Guillermo Martínez.

Cabe señalar que el vigente bicampeón de la Liga BBVA MX, el Toluca, aportará a tres elementos: Everardo López, Jesús Gallardo y Alexis Vega.

Los jugadores que Javier Aguirre espera hasta último momento
Los jugadores que Javier Aguirre espera hasta último momento|Crédito: Selección Mexicana

Equipos que más jugadores aportaron a la convocatoria de la Selección Mexicana

  • Chivas: 5 jugadores
  • Toluca: 3 jugadores
  • Cruz Azul: 2 jugadores
  • América: 2 jugadores
  • Pumas: 1 jugador
  • Santos: 1 jugador
  • Tigres: 1 jugador
  • FC Juárez: 1 jugador
  • AEL Limassol: 1 jugador
  • PAOK: 1 jugador
  • Lokomotiv: 1 jugador
  • Genoa: 1 jugador
  • Atlético de Madrid: 1 jugador
  • Real Betis: 1 jugador
  • AEK Atenas: 1 jugador
  • Inter Miami: 1 jugador
  • Al Qadsiah: 1 jugador
  • Fulham: 1 jugador

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