¿Cuántos jugadores aportan a Selección Mexicana los cuatro grandes del futbol mexicano?
Javier Aguirre presentó la convocatoria de la Selección Mexicana para los partidos ante Portugal y Bélgica
Javier Aguirre presentó este jueves 19 de marzo la convocatoria de 23 jugadores para los partidos amistosos que sostendrá la Selección Mexicana ante sus simulares de Portugal y Bélgica con motivo de la Fecha FIFA de este mes y en la que destacan la presencia de elementos de los llamados '4 Grandes' del futbol mexicano.
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Los clubes que más jugadores aportarán a la Selección Mexicana para los amistosos de marzo
Como ocurrió para el partido ante Islandia, serán las Chivas la base de la Selección Mexicana para los compromisos ante Portugal y Bélgica al aportar a cinco elementos.
Raúl Rangel en la portería, Richard Ledezma en la defensa, Brian Gutiérrez en la media, además de Roberto ' Piojo' Alvarado y Armando 'Hormiga' González en la delantera serán los jugadores que Chivas aportará para la Fecha FIFA de marzo.
Por su parte, el América y Cruz Azul aportarán a dos jugadores, cada uno, siendo estos Israel Reyes y Érick Sánchez por las Águilas y Erik Lira y Carlos Rodríguez por la Máquina. Finalmente, los Pumas solo aportarán a Guillermo Martínez.
Cabe señalar que el vigente bicampeón de la Liga BBVA MX, el Toluca, aportará a tres elementos: Everardo López, Jesús Gallardo y Alexis Vega.
Equipos que más jugadores aportaron a la convocatoria de la Selección Mexicana
- Chivas: 5 jugadores
- Toluca: 3 jugadores
- Cruz Azul: 2 jugadores
- América: 2 jugadores
- Pumas: 1 jugador
- Santos: 1 jugador
- Tigres: 1 jugador
- FC Juárez: 1 jugador
- AEL Limassol: 1 jugador
- PAOK: 1 jugador
- Lokomotiv: 1 jugador
- Genoa: 1 jugador
- Atlético de Madrid: 1 jugador
- Real Betis: 1 jugador
- AEK Atenas: 1 jugador
- Inter Miami: 1 jugador
- Al Qadsiah: 1 jugador
- Fulham: 1 jugador
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