¿Cuántos jugadores aportan a Selección Mexicana los cuatro grandes del futbol mexicano?

Javier Aguirre presentó este jueves 19 de marzo la convocatoria de 23 jugadores para los partidos amistosos que sostendrá la Selección Mexicana ante sus simulares de Portugal y Bélgica con motivo de la Fecha FIFA de este mes y en la que destacan la presencia de elementos de los llamados '4 Grandes' del futbol mexicano.

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Los clubes que más jugadores aportarán a la Selección Mexicana para los amistosos de marzo

Como ocurrió para el partido ante Islandia, serán las Chivas la base de la Selección Mexicana para los compromisos ante Portugal y Bélgica al aportar a cinco elementos.

Raúl Rangel en la portería, Richard Ledezma en la defensa, Brian Gutiérrez en la media, además de Roberto ' Piojo' Alvarado y Armando 'Hormiga' González en la delantera serán los jugadores que Chivas aportará para la Fecha FIFA de marzo.

Por su parte, el América y Cruz Azul aportarán a dos jugadores, cada uno, siendo estos Israel Reyes y Érick Sánchez por las Águilas y Erik Lira y Carlos Rodríguez por la Máquina. Finalmente, los Pumas solo aportarán a Guillermo Martínez.

Cabe señalar que el vigente bicampeón de la Liga BBVA MX, el Toluca, aportará a tres elementos: Everardo López, Jesús Gallardo y Alexis Vega.

Los jugadores que Javier Aguirre espera hasta último momento|Crédito: Selección Mexicana

Equipos que más jugadores aportaron a la convocatoria de la Selección Mexicana

Chivas: 5 jugadores

Toluca: 3 jugadores

Cruz Azul: 2 jugadores

América: 2 jugadores

Pumas: 1 jugador

Santos: 1 jugador

Tigres: 1 jugador

FC Juárez: 1 jugador

AEL Limassol: 1 jugador

PAOK: 1 jugador

Lokomotiv: 1 jugador

Genoa: 1 jugador

Atlético de Madrid: 1 jugador

Real Betis: 1 jugador

AEK Atenas: 1 jugador

Inter Miami: 1 jugador

Al Qadsiah: 1 jugador

Fulham: 1 jugador

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