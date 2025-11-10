FIFA cobra hasta 175 DÓLARES por estacionarse en el Mundial 2026

La FIFA vuelve a generar controversia, esta vez por el costo del estacionamiento para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Según reportes de The Athletic y The New York Times, los precios por aparcar un auto cerca de los estadios oscilan entre $75 y $175 dólares por partido, superando incluso el costo de algunas entradas en ediciones anteriores del torneo.

FIFA vende estacionamiento del Mundial 2026 a precios altos

Los boletos de estacionamiento ya están disponibles para estadios como el Hard Rock Stadium en Miami, el AT&T Stadium en Arlington y el Gillette Stadium en Massachusetts. Los costos varían según la instancia del torneo: $75 en fase de grupos, $125 en cuartos de final y hasta $175 en semifinales o tercer lugar.

Aunque estos precios se asemejan a los de la NFL o la NBA, es la primera vez que la FIFA ofrece pases de estacionamiento al público general para una Copa del Mundo.

La FIFA aprovecha la escasez de estacionamientos

El estacionamiento y transporte se perfilan como uno de los mayores desafíos logísticos del torneo. La mayoría de las sedes estadounidenses, como Kansas City, Filadelfia o Miami, no cuentan con transporte público eficiente, lo que obliga a los aficionados a llegar en automóvil.

Sin embargo, muchos estacionamientos estarán dentro de zonas de seguridad o se usarán para servicios VIP y de hospitalidad, reduciendo drásticamente los espacios disponibles.

“Habrá un número limitado de coches”, explicó Meg Kane, del comité organizador de la Copa Mundial en Filadelfia, al señalar que los aficionados deberán usar transporte público o autobuses lanzadera.

El sitio oficial de la FIFA, que opera con la tecnología de JustPark, sugiere que se venderán espacios en la mayoría de las 16 sedes, incluidas las de Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México y Vancouver.

Críticas y ganancias históricas para la FIFA

En redes sociales, los fanáticos expresaron su descontento al descubrir que estacionar podría costar más que una entrada al Mundial 2022, donde los boletos de Categoría 3 costaban $69.

A pesar de las críticas, la FIFA argumenta que sus ingresos —estimados en más de 13 mil millones de dólares para 2026— se reinvertirán en el desarrollo global del fútbol.

No obstante, esta nueva estrategia comercial confirma que la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá será no solo la más grande de la historia, sino también la más cara para los aficionados.