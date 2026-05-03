Figura del ciclismo pide a Isaac del Toro dejar su equipo; esta es la polémica razón

Isaac del Toro atraviesa por uno de los peores momentos deportivos que ha tenido en los últimos años debido a la lesión que vive, mismo que lo dejará fuera de varias competiciones de cara a las próximas semanas. Ahora, ha tenido que lidiar con una declaración que no ha caído muy bien en su equipo.

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Como sabes, Isaac del Toro forma parte de EUA Team Emirates, el equipo más importante que existe en la UCI gracias a que en el mismo se encuentra Tadej Pogacar, el número uno del ranking. Pese a ello, un ciclista mexicano asegura que el nacido en Ensenada tiene que abandonar el equipo de una vez por todas.

¿Isaac del Toro tiene que dejar UAE Team Emirates?

Raúl Alcalá, exciclista mexicano, dejó claro que una de las cosas que Isaac del Toro tiene que hacer a corto y mediano plazo es abandonar UAE Team Emirates, esto a que fue, en parte, gracias a esta agrupación que el ciclista nacional ascendió al tercer lugar de la clasificación UCI.

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De acuerdo con Alcalá, el nacido en Ensenada tiene el potencial lo suficientemente bueno como para ser el líder de su equipo y, por consecuencia, de la clasificación UCI, situación que considera imposible si se mantiene en UAE Team Emirates con Tadej Pogacar a la cabeza.

De hecho, Alcalá piensa que mantenerse mucho tiempo en UAE Team Emirates sería un estancamiento en su carrera, por lo que tendría que buscar nuevos retos como profesional y estos llegarán en el momento en que decida salir de este equipo para buscar ser el mejor de la actualidad.

¿Isaac del Toro se perderá el Tour de Francia?

El Tour de Francia, uno de los eventos más importantes del año, comenzará el 4 de julio para finalizar el 26 del mismo mes. Ante ello, todo haría indicar que Isaac del Toro estaría listo para formar parte de este evento, pues rumores indican que su retorno sería a mediados o finales del siguiente mes.